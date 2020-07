Un peu plus de la moité des rivières de la région sont en bon état

L'agence de l'eau dans la région publie tous les deux ans les résultats de ses analyses. En 2020, il ressort du rapport que globalement les pollutions ont tendance à diminuer même si des progrès restent à faire en matière de pesticides notamment.

52% des rivières en bon état écologique

C'est le principal chiffre à retenir du rapport, 52% des rivières sont jugées en bon état écologique. "Ce qu'il faut surtout regarder c'est le chemin parcouru" explique Nicolas Alban le directeur régional de l'agence de l'eau "contrairement à ce que l'on a tendance à penser, tout ne pas pas plus mal. Ces trente dernières années on a vu des progrès spectaculaires pour les pollutions domestiques, issues des stations d'épuration, et pour les pollutions industrielles". Ainsi la présence de métaux lourds a été divisées par dix. Des progrès qui ne doivent pas masquer les efforts encore à faire, notamment pour les pollutions diffuses, comme les pesticides, pour lesquelles "on a pas encore de résultats satisfaisants" notre Nicolas Alban. L'agence de l'eau estime qu'il faudra aussi à l'avenir lutter contre les prélèvements excessifs, et renaturer les rivières, puisque plus de la moitié (57%) d'entre elles présentent selon le rapport "une morphologie dégradée" comprenez que l'eau, et les poissons n'y circulent pas naturellement.

La qualité de l'eau des rivières de la région. Nicolas Alban directeur régional de l'agence de l'eau Copier

Le Rhône va un peu mieux

L'agence régionale de l'eau note que le fleuve a regagné en qualité. Le rapport souligne que "plus aucun secteur n'est classé en état médiocre ou mauvais". Comme pour les rivières, ce sont les pollutions domestiques qui ont le plus diminué, dans le Rhône elles ont été divisées par cinq ces vingt dernières années. Mais le Rhône est encore contaminé par des micropolluants qui augmentent au fil du fleuve, également concerné par les pollutions diffuses comme les pesticides.