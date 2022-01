Un pic de pollution aux particules fines à Saint-Chamas à cause de l'incendie du centre de recyclage

Les habitants de Saint-Chamas vivent dans la fumée depuis dix jours. Une fumée chargée en particules fines. L'incendie du centre de recyclage de la commune s'est déclenché le 26 décembre. Les déchets continuent de se consumer, mais il n'y a plus de flamme.

Ces derniers jours, le vent n'a pas beaucoup soufflé. Résultat : la fumée a stagné au dessus de la commune. Le seuil d'alerte de la pollution atmosphérique aux particules fines a d'ailleurs été dépassé dans la journée de lundi. Ce pallier est fixé à 80 µg/m3. L'organisme de surveillance de l'air Atmosud a relevé 140 µg/m3.

Des règles pour éviter l'inhalation de particules fines

"Cela pourrait être une catastrophe humaine et écologique puisque tout part dans la nature", souligne le maire de Saint-Chamas, Didier Khelfa. L'élu s'inquiète pour l'état des nappes phréatiques et des cours d'eau avec le ruissellement de l'eau utilisée pour maîtriser l'incendie. Il est très remonté contre l'exploitant du site qui n'était pas en règle et stockait trente fois trop de déchets, selon lui.

Pour protéger sa population, le maire a fermé toutes les aires de jeu, interdit le sport en extérieur et demandé aux écoles de ne pas faire sortir les enfants en récréation, ce mardi. Ces mesures pourraient être suspendues mercredi si le mistral parvient à balayer la fumée. Des rafales jusqu'à 95 km/h sont attendues sur l'Etang de Berre.