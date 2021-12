Un pic de pollution à cause du chauffage dans les Bouches-du-Rhône et le Var mercredi et jeudi

On respire mal pendant deux jours dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les deux départements sont en vigilance, mercredi et jeudi, pour la pollution atmosphérique à cause des particules fines rejetées par le chauffage des bâtiments. La vigilance vaut uniquement pour les personnes les plus fragiles, ce mercredi. Jeudi, tout le monde est concerné.

Les recommandations pour les plus fragiles

L'observatoire de la qualité de l'air AtmoSud énonce plusieurs consignes de sécurité pour les personnes "vulnérables" (femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) et les personnes "sensibles" (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).

Eviter les pratiques d' activités physiques ou sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche)

(qui obligent à respirer par la bouche) Eviter les zones à fort trafic pendant les heures de pointe. En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre médecin. Privilégier les sorties les plus brèves ou demandant le moins d’effort.

Les conseils pour tout le monde

Eviter les activités physiques et sportives intenses

Rester vigilants vis-à-vis des personnes vulnérables et sensibles

Continuer d' aérer les locaux au moins 10 minutes par jour

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, consulter un professionnel de santé

Moins prendre la voiture

Pour éviter d'augmenter le taux de particules fines dans l'air, il faut bien-sûr limiter ses déplacements et son utilisation des véhicules personnels.