Un pingouin blessé découvert sur la plage de Soorts-Hossegor

Le pingouin torda, affaiblit et blessé par un filet, a été confié au centre de soin

Une étrange découverte en ce début d'année 2021. Un pingouin torda, blessé, a été découvert vendredi matin sur la plage de Soorts-Hossegor, par les propriétaires d'un hôtel. Ces derniers ont déposé l'animal affaibli au centre de soins pour les animaux sauvages des Pyrénées Atlantique, Hegalaldia. Ce sont des proches des propriétaires de l'hôtel qui ont déposé l'oiseau dans le centre le plus proche.

Le pingouin, blessé par un filet, a été placé au chaud dans un carton

Le pingouin torda, affaiblit et blessé par un filet, a tout de suite été placé dans un carton, et gardé au chaud par ceux qui l'ont découvert. "Un très bon reflex", explique Antoine Mounier, membre du centre de soin. Le pingouin "torda" est la seule espèce de pingouin que nous pouvons retrouver sur nos latitudes, contrairement aux manchots qu'on ne rencontre qu'en se rapprochant des pôles, explique le centre sur sa page Facebook, "Le pingouin est d'ailleurs capable de voler, contrairement aux manchots".

Le pingouin "torda" est la seule espèce de pingouin que nous pouvons retrouver sur nos latitudes - Hegalaldia

Un oiseau qu'il n'est pas rare de croiser dans le Golfe de Gascogne

C'est assez rare de voir un pingouin échoué sur les plages, mais il est possible de le voir dans les airs, depuis les Landes. "Croiser un pingouin torda en pleine mer, dans le golfe de Gascogne, ou dans l'océan Atlantique, c'est possible", précise Antoine Mounier.

Le centre de soin Hegalaldia rappelle les gestes à adopter si jamais vous trouvez un oiseau blessé : le placer en sécurité, dans un carton tapissé d'une couverture chaude, et si possible lui mettre une petite bouillotte, un peu d'eau chaude dans une bouteille, puis appeler le centre de soin le plus proche.

Le centre Hegalaldia, dans les Pyrénées Atlantiques, est joignable au 05 59 43 08 51. Dans les Landes, Alca Torda, le centre de sauvegarde et de protection de la faune sauvage, est joignable au 05 58 93 92 33.