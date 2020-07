Un pique-nique ce dimanche au col de la Schlucht, contre les nuisances sonores des motos

Depuis le début du déconfinement, l'association "SOS Massif des Vosges" et le "Collectif pour la quiétude des habitants", alertent sur des motos trop bruyantes et dangereuses sur la route des Crêtes et dans les cols Vosgiens.

Tous les motards ne sont pas pointés du doigt, mais uniquement ceux qui font trop de bruit. Les deux associations organisent un grand pique-nique, ce dimanche midi, au col de la Schlucht, pour protester contre ces nuisances sonores. Les organisateurs attendent du monde : riverains, randonneurs ou encore élus.

Faire bouger les choses contre les nuisances sonores dans les cols

L'objectif de ce rassemblement est de montrer l'exaspération qui monte contre ces nuisances sonores. Elles dérangent les riverains, les randonneurs, mais aussi la faune.

Les organisateurs proposent de limiter la vitesse à 40 km/h sur la route des Crêtes et à 60 km/h sur l'ensemble des routes du Massif. C'est un premier grand rassemblement, en attendant de nouvelles actions, dans les semaines qui viennent.

Les motards viennent pour s'entrainer à la vitesse, comme au Bol d'Or. Il faut qu'ils aillent sur les circuits, c'est fait pour ça ! " Dominique Humbert, le président de SOS Massif des Vosges

Les organisateurs de ce pique-nique réclament que les pouvoir publics prennent des mesures urgentes, pour faire cesser les nuisances sonores.