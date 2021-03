Un plan anti-mouillage pour limiter les bateaux dans les calanques de Marseille

Dès cet été le mouillage des bateaux sera interdit dans les calanques d'En-Vau et de Port-Pin, trop fréquentées. Et d'ici 2023, le Parc national va déployer son plan anti-mouillage, pour limiter l'accès et protéger l'herbier de posidonie menacé par un million de plaisanciers chaque année.

C'est l'un des trésors de la Méditerranée. Les calanques sont victimes de leur beauté, malheureusement de moins en moins immaculée. La surfréquentation de ce paradis terrestre et marin, entre Marseille et Cassis, est encore aggravée par l'épidémie de Covid-19 et le besoin de nature après les deux confinements et le couvre-feu qui limitent nos sorties.

Trois millions de visiteurs dont un million de plaisanciers

Trois millions de visiteurs l'an dernier dont un million de plaisanciers. La moitié a jeté l'ancre dans ce paradis marin si fragile, menaçant l'herbier de posidonie. Cette plante sous-marine, qui sert de garde-manger aux poissons, permet aussi de stocker le carbone.

Selon les experts un hectare de posidonie permet de stocker 1.500 tonnes de CO2.Soit sept fois plus qu'une forêt française ! Dans ces conditions, préserver les herbiers sur les 1.500 hectares de mer du Parc national des calanques est donc un enjeu dans la lutte contre l'effet de serre.

Pour vous donner une idée du potentiel, la Méditerranée c'est 3,5 millions d'hectares.

"Obliger les plaisanciers à s'ancrer sur des bouées et plus sur l'herbier de posidonie" - François Bland, directeur du Parc national des calanques

Pour préserver l'herbier de posidonie, il n'y a pas d'autres choix que de restreindre l'accès des bateaux. Dès cet été, il sera interdit de mouiller son bateau dans les calanques d'En-Vau et de Port-Pin.

La première étape d'un plan étalé jusqu'en 2023 qui prévoit une surveillance et des contrôles renforcés auprès des plaisanciers. "L'idée est d'inciter les plaisanciers à mouiller sur des zones sans herbiers donc des zones sableuses, explique le directeur du Parc national des calanques, et d'interdire le mouillage direct avec une ancre sur les herbiers.

Là où ce n'est pas possible d'éviter les herbiers, poursuit François Bland, nous installerons des bouées d'amarrage avec ancrage écologique, avec obligation pour les plaisanciers de s'ancrer sur la bouée et plus sur l'herbier de posidonie".

Un plan anti-mouillage d'ici 2023

Le plan anti-mouillage estimé à deux millions et demi d'euros sera déployé sur les 1.500 hectares du Parc national des calanques d'ici 2023.

Pour le coût de fonctionnement évalué à 300.000 euros par an, l'établissement public travaille sur un projet unique en France : permettre à des entreprises de compenser leurs émissions de carbone, en finançant la protection de l'herbier de posidonie.

Présentée jeudi 18 mars 2021, l'idée à l'état d'embryon, doit encore être formalisée par les différents acteurs. Parmi lesquels, Interxion, le deuxième opérateur mondial de data center, installé à Marseille, engagé pour le Label bas-carbone que le ministère de la Transition écologique pourrait valider début 2022.