Un plateau high-tech pour des recherches en écologie à Montpellier

Un Plateau technique d'expérimentation en écologie (PTEE) à Montpellier, un équipement majeur qui a été inauguré le lundi 26 juin sur le campus CNRS . Avec notamment des serres dernier cri sous lesquelles vont être observées des plantes, essentiellement méditerranéennes, soumises à des environnements différents : la sécheresse, la luminosité ou encore la pollution de l'air.

"Ce plateau, c'est juste royal !" selon un des scientifiques

"En les exposant à des taux de CO2 importants, on préfigure l'atmosphère de dans 20 ou 30 ans" explique Thierry Matthieu, responsable technique du PTEE. "Si on est capables de comprendre comment fonctionnent les végétaux en présence d'un taux de CO2 double de celui d'aujourd'hui, on va être capables de prédire comment vont pousser certaines plantes invasives, comment vont pousser les cultures des êtres humains et comment tout ça va s'articuler. Ici, on créé du savoir, de la connaissance, et c'est sur ce socle de connaissance que les politiques publiques pourront s'appuyer" poursuit le scientifique.

Prévoir le dérèglement climatique pour mieux s'y adapter

Autre exemple d'application concrète : la ville de demain. "Dans une ville qui va vouloir végétaliser pour amener de la fraicheur, on va privilégier des plantes très économes en eau et qui vont supporter des chocs thermiques très très importants. En allant cherche dans la nature des plantes qui répondent à ces types de contraintes environnementales, on va aider les personnes qui actuellement conçoivent les villes de demain" explique Marie-Laure Navas, directrice du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), l'unité de recherche qui héberge et gère le PTEE.

Au PTEE, il n'y a pas que les plantes mais aussi un espace d'expérimentation avec des insectes, des oiseaux et des champignons. Le Plateau, ouvert aux écologues de tous bords, s'étend sur 1.000 m2, il a nécessité un investissement de près de 3,5 millions d'euros et a été soutenu par le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020.