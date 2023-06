Un pompier sarthois part lutter contre les incendies au Canada

Le Commandant sarthois Benoît Guérin, référent départemental feux de forêt et espaces naturels du SDIS 72 va être mobilisé pour aider le Canada à lutter contre les feux de forêts qui sont d'une ampleur inédite. Près de sept millions d’hectares sont partis en fumées depuis le début de ces incendies, c'est 10 fois la superficie de la Sarthe. Les fumées étaient même visibles jusque dans le ciel des pays de la loire.

Solidarité internationale

Le commandant sarthois part en compagnie de 5 sapeurs-pompiers de l'Ouest de la France pour relever des renforts déjà envoyés le 8 juin. Benoit Guérin est référent départemental feux de forêts et d'espaces naturels pour le SDIS de la Sarthe. Il apportera son expérience et son expertise aux pompiers déjà sus place.

Il part via l'aide que la France apporte au Canada, dans le cadre d'accords internationaux.