Un potager à Bordeaux lac sur une terrasse de 400 m2

Un potager en milieu citadin pour revenir à la source et consommer des produits locaux. Les espaces verts végétalisés, c'est l'avenir des villes. Ces grandes villes deviennent fertiles, car c'est un besoin face au réchauffement climatique, et à la pollution de l'air.

Bordeaux, France

Installer un potager c'est se reconnecter à l'essentiel, se nourrir de sa production, en installant avec patience, les semences. Guillaume Popineau est Ingénieur paysagiste, il a créé sa petite entreprise au sein de Darwin à Bordeaux Bastide : Akebia. Différents projets d'écosystèmes nourriciers se sont déjà concrétisés dans la métropole bordelaise grâce au travail de Guillaume Popineau. Le dernier projet inauguré le 17 octobre à Bordeaux Lac, est un potager installé sur une terrasse de 400 mètres carré. Une dizaine de restaurants, entoure cette terrasse visitable dans le cadre du mois de l'ESS en novembre (mois de l'économie sociale et solidaire). L'idée étant de produire pour sensibiliser les consommateurs et en faire un lieu pédagogique pour les écoles et l'Ehpad du quartier Bordeaux Lac.

Un projet vert de grande envergure expliqué par Guillaume Popineau de Akebia, installé au sein de la pépinière implantée dans l’Ecosystème Darwin à Bordeaux Bastide Copier

Autre projet d'Akebia, il concerne l'hôtel Eclo à la Bastide Niel, au cœur du quartier Bordeaux Bastide. Un potager pédagogique au service de la clientèle de l'hôtel et du restaurant de l'hôtel. Outre les restaurants et les hôtels, Akebia imagine des potagers pour des entreprises et de l’étude jusqu’à la réalisation, l’ensemble des phases de création est suivi. Du projet d’aménagement paysager comestible ou de jardin potager jusqu'à la mise en route, comme au siège social de CDiscount à Bordeaux, où des animations thématiques permettent d'expliquer comment récupérer les graines, ou récupérer ses courges et les cuisiner. Le concept peut aussi fonctionner dans une résidence avec un promoteur immobilier pour mettre en place des jardins partagés.

Projection de Guillaume Popineau dans la vision de la ville de demain, car actuellement les projets germent dans les différents quartiers, pour installer des espaces de potagers, dans les résidences ou dans les entreprises. La ville sera verte. Copier