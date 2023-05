Sécheresse : un premier arrêté pour économiser l'eau en Loire-Atlantique

La préfecture de Loire-Atlantique vient de prendre un premier arrêté pour économiser l'eau . C'est la partie littorale du Pays de Retz qui est concernée : de Saint-Père-en-Retz à Touvois en passant par Pornic, Bourgneuf et Machecoul.

Remplissage de piscine et lavage de voiture interdits

En raison du beau qui s'est installé - et qui va se poursuivre - et du niveau des nappes phréatiques, il y est désormais interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture chez soi et de nettoyer la façade de sa maison. Les agriculteurs doivent réduire l'irrigation des grandes cultures et l'arrosage des espaces verts est interdit en journée. Même chose pour les golfs et des jardins non potagers.