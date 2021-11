Un premier clapet contre les crues sur le canal d'Orléans

Désormais propriétaire du canal d'Orléans, le Conseil départemental du Loiret a entamé toute une série de travaux pour prévenir le risque d'inondation. A ce titre, un premier clapet a été mise en place à l'écluse de Vitry-aux-Loges. L'ouvrage va permettre de mieux réguler les eaux en cas de crues, il est aussi un outil pour la navigabilité sur le canal.

6,5 tonnes posées au millimètre

C’est un petit morceau d'histoire du Loiret qui s'écrit aujourd'hui. Ce lundi 22 novembre 2021, le Département devient officiellement propriétaire du canal d’Orléans. Un rachat à l’Etat pour 500 000 euros. C'est la fin de trois ans de négociations pour récupérer les un peu plus de 70 kilomètres de voie d’eau. Le but désormais du Conseil départemental est de rendre le plus possible navigable ce canal mais aussi de le sécuriser en cas de crue. A ce titre, un clapet géant a été posé la semaine dernière à l’écluse de Vitry-aux-Loges. 6,5 tonnes, fabriqué en Lorraine, gruté, l’immense clapet a pris place au millimètre près sur son socle dans le couloir d’eau de l’écluse. Mais un clapet ca sert à quoi?

Le clapet a pris place au millimètre dans le couloir de l'écluse. © Radio France - Christophe Dupuy

Le premier de toute une série sur le canal

Un clapet est un ouvrage de régulation d'une rivière, d'un cours d'eau qui permet en fonction du niveau de laisser passer plus ou moins de volume. Plus il y a d'eau, plus il va s'abaisser pour en laisser passer davantage. "Insuffisant" en cas de crue comme celle survenue en juin 2016 car le volume d'eau est alors trop important, il va tout de même "aider" à réguler en temps normal et lors de petites crues indique Nathalie Hascoat, responsable du projet au sein du Conseil départemental. "Ca permet de gagner plusieurs dizaines de centimètres sur les biefs, ce qui permet d'épargner plusieurs dizaines de maisons sur la zone inondée" précise la technicienne. Par ailleurs, le clapet de Vitry-aux-Loges ne sera pas le seul sur le canal, il y en aura d'autres sur les écluses de Mardié, de Donnery, de Combleux.

Outil de prévention et de navigabilité

Ce clapet de l'écluse de Vitry-aux-Loges est un outil de prévention des crues qui vient en complément de la mise en place de capteurs et d'un système de modélisation informatique, créé et calculé spécialement pour le canal d'Orléans mais c'est aussi par ricochet avec la restauration complète de l'écluse, un atout pour le tourisme. Pour Christophe Bourillon, maire adjoint à Vitry-aux-Loges : " l'écluse, son clapet et ses deux nouvelles portes avec le projet d'un circuit vélo le long du canal et une association de mariniers de Vitry qui cherche à avoir un maximum de voie navigable, tout cela est bon pour le développement du tourisme". Le projet global de l'écluse de Vitry-aux-Loges a coûté 1,6 millions d'euros au Conseil départemental du Loiret.