Un premier épisode de pollution à l'ozone dans le Loiret et l'Eure-et-Loir

La qualité de l'air est mauvaise en Centre Val de Loire prévient Lig'Air, l'association qui mesure la qualité de l'air. Elle estime que le niveau de concentration en ozone ce jeudi 15 juin sur le Loiret et l'Eure-et-Loir dépassera le seuil de recommandation et d'information à la population, le premier palier d'une alerte pollution. L'ozone est un polluant très irritant pour les voies respiratoires et il se développe à la faveur de la combinaison de plusieurs facteurs : l'activité humaine, la chaleur et l'absence de vent.

ⓘ Publicité

Les conditions météorologiques des derniers jours ont dégradé la qualité de l'air, et comme elles vont se maintenir dans les prochains jours, un premier seuil va être atteint. Le soleil, la chaleur, et l'absence de vent favorisent des conditions néfastes. Cet épisode pourrait durer, si les mêmes conditions météo se maintiennent.

Des recommandations aux personnes fragiles

C'est la première fois cette année que ce seuil est activé , il ne l'a pas été l'an dernier. Il implique des recommandations aux entreprises et aux particuliers, pour limiter l'usage de la voiture, par exemple. L'ozone étant un polluant très irritant, il est aussi recommandé aux personnes fragiles d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, et de limiter les activités physiques.