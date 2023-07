Un premier essai de chantier "bas carbone" à Dunkerque

C’est l’un des 300 chantiers que mène Enedis chaque année dans l’agglomération de Dunkerque. A l’angle de plusieurs rues, dans le centre-ville, l’opérateur du réseau électrique de proximité raccorde une immeuble en construction. C’est le premier chantier "bas carbone" d’Enedis dans les Hauts-de-France.

ⓘ Publicité

Giovanni Remiatte est le responsable des grands comptes chez Kiloutou, dans la région. C’est lui qui a fourni les engins sur ce chantier. Ils sont électriques ou alimenté en bio-carburants de deuxième génération. "C'est un chantier qui est totalement vert. C'est exactement les même engins, sauf que là on a remplacé les moteurs thermiques par des moteurs électriques. Et on vient installer une solution de recharge pour pouvoir les alimenter."

"Sur ce chantier, avec une utilisation du matériel durant 7 à 8 heures, les ouvriers vont pouvoir recharger les engins pendant la pause du midi er retrouver 80% de la capacité. Il n'y a pas de perte de productivité", poursuit Giovanni Remiatte. Sur l'ensemble des engins, le changement d'énergie permet d'économiser deux tonnes de Co2, soit 19% de baisse sur ce chantier de 15 jours.

Recycler les déblais

L’autre levier de sobriété, c’est la réutilisation des terres et autres gravats, raconte Majid Ziraoui, le directeur d’Enedis dans le Dunkerquois : "Le fait de réutiliser ces déblais ou ces terres permet de ne pas avoir à faire venir de nouvelles terres vierges sur ce chantier. Et travailler ainsi, en économie circulaire, permet d'économiser 22% de Co2".

L’entreprise Dubrulle, qui réalise ces travaux, recycle ses déblais de chantier à plus de 80% au lieu d’aller les jeter en décharge. Une nouvelle façon de travailler pour les ouvriers qui bénéficient, aussi, de meilleures conditions de travail, souligne Thibault Dubrulle, le directeur de l’entreprise : "Ce qui a changé pour eux, c'est surtout au niveau du bruit, puisqu'il n'y a plus de bruits de moteurs, que ce soit pour la chargeuse, la mini-pelle, les plaques vibrantes ou les tronçonneuses. Et en terme d'efficacité, on est presque à la même durée de chantier. Il n'y a quasiment plus de différence, alors qu'il y a encore un an ce n'était pas le cas."

Entre les engins électriques et la réutilisation des terres, ce chantier expérimental affiche une baisse de 41% des émissions de carbone. Reste à savoir si c'est reproductible à grande échelle, des ingénieurs travaillent sur la question. Côté matériel, c’est possible, si les fabricants parviennent à suivre la cadence. Mais chacun devra s’y mettre car les zones urbaines à faibles émissions (ZFE) vont empêcher les engins thermiques d’accéder aux chantiers de centre-ville.