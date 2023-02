Un premier nid de balbuzard pêcheur en Bretagne, des arbres étêtés pour favoriser le retour du rapace

Chaussures à griffes aux pieds et tronçonneuse en main, Antoine Beautemps commence à escalader les dix pins sylvestres qu'il doit couper à leurs sommets. Pour cet éhouppeur, spécialisé dans l'élagage des cimes d'arbres, l'opération qui vise à favoriser la nidification du balbuzard pêcheur est une première. "Ca change de mon travail classique, lance-t-il. Là, on déséquilibre la tête et on supprime des branches, de façon à créer une plateforme dans l'arbre pour que l'oiseau fasse son nid sur ces branches."

L'an dernier, un nid a été découvert "par le plus grand des hasards, alors que je mettais en chantier des bucherons dans une parcelle", raconte Olivier Hillairet, technicien forestier. Un chantier arrêté dans la foulée, puisque le rapace est une espèce protégée : il n'y a que 150 à 200 couples dans toute la France.

Favoriser la nidification

Avec son mètre 80 d'envergure, ailes déployées, le balbuzard pêcheur a besoin d'un habitat tout particulier pour installer son nid "qui fait lui-même 1m50 à 1m80 de diamètre", explique Mickaël Monvoisin, correspondant environnement de l'ONF en Bretagne. "Il a besoin d'un nid en plateforme, très lourd avec de grosses branches, sur des arbres très hauts pour avoir une large vision", précise-t-il. Celui de l'an dernier étant installé au sommet d'un arbre mort, trop fragile, il lui est impossible d'y revenir en sécurité.

En coupant les petites branches verticales au sommet de certains pins, les agents de l'ONF permettent ainsi au rapace d'y installer son nid. "On a repéré une dizaine d'arbres qui ont ce qu'on appelle des charpentières, de grosses branches horizontales en hauteur, pour couper tout ce qu'il y a au-dessus, ajoute Franck Muratet, responsable de l'Office National des Forêts en Ille et Vilaine. On ne fera pas ça dans la durée, mais c'est la première fois que l'espèce revient alors on lui donne un coup de pouce !"

Retour du rapace en Bretagne

"C'est une espèce protégée et rare, lance Mickaël Monvoisin. Son bastion, c'est la Sologne et la Corse, mais on observe une expansion de l'espèce. On l'attendait en Bretagne depuis très longtemps, mais c'était une surprise de le voir arriver, surtout en forêt de Rennes. On ne s'attendait pas à le voir là en premier."

Le nid du balbuzard pêcheur repéré en 2022 s'est déjà à moitié effondré, perché au sommet d'un arbre mort, trop fragile © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Sur une dizaine d'hectares autour du premier nid repéré l'an dernier, la forêt est désormais intouchable et préservée pour l'oiseau : toutes les coupes d'arbres prévues sur zone ont été annulées. "L'exploitation et la vente de ces bois ont été annulées pour en faire une parcelle d'accueil privilégiée du balbuzard pêcheur, indique Franck Muratet. C'est une espèce en dynamique de recolonisation de régions dans lesquelles elle n'était pas. On va essayer de le garder chez nous !"