Un premier quartier du Mans expérimente le tri des déchets alimentaires

Alors que le tri des biodéchets sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 , un premier quartier du Mans va tester dès ce début octobre 2023 le tri des déchets alimentaires à la source. Au lieu de les jeter dans la poubelle des ordures ménagères, les habitants du quartier de La Madeleine sont invités à les mettre à part dans un "bio-seau" pour ensuite les déposer aux points d'apport volontaire, à l'image de ce qui existe déjà pour la collecte du verre. Ces points seront ensuite vidés toutes les semaines et les déchets transformés en biogaz réinjecté dans le réseau urbain. Une solution pour ceux qui n'ont pas de composteur , et pour les déchets qui ne peuvent pas aller au compost.

Quels déchets sont concernés ?

Selon un communiqué de la métropole du Mans ce mardi, les habitants concernés par cette première phase d'expérimentation pourront déposer dans ces points "tous leurs restes de cuisine et de table" comme les épluchures, fruits ou légumes abimés, reste de plats en sauce, os et restes de viande, fromage, etc.

Pour récupérer un bio-seau et se renseigner sur les consignes de tri, plusieurs permanences sont organisées au niveau du parking de la salle Claircigny :

Mercredi 4 octobre 2023 de 16h à 20h

Vendredi 6 octobre 2023 de 13h30 à 18h

Samedi 7 octobre 2023 de 11h à 18h

Où sont les points d'apport volontaire ?

Une fois triés, les déchets alimentaires peuvent être déposés :