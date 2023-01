Un prix pour le hêtre du canyon de Saint-Hubert

"On ne s'y attendait pas vraiment !" Sylvie Richard, maire de Saint-Hubert, savoure la bonne nouvelle de ce début d'année 2023 pour sa petite commune : le hêtre du canyon , nommé pour le Grand-Est au concours de l'Arbre de l'année 2022 , a obtenu ce lundi 16 janvier le "prix du jury". Ce concours annuel, organisé par l'ONF et le magazine Terre Sauvage récompense des arbres remarquables de toutes les régions de France, en métropole comme en outre-mer.

Le hêtre de Saint-Hubert mesure environ 25 mètres de haut. Mais ce qui le rend si étonnant, c'est son implantation en surplomb d'un chemin de randonnée, une sorte de mini-canyon, à environ 6 mètres de hauteur. Une particularité qui a séduit le jury croit savoir Sylvie Richard : "Il se distinguait du reste du lot. C'est un arbre qui n'a pas été planté de la main de l'homme et qui a poussé dans des conditions très difficiles."

Ce concours a mis un beau coup de projecteur sur cette petite commune, à quelques kilomètres à l'Est de Metz, et sur son patrimoine naturel remarquable. "Cela a été la folie ! Du jour au lendemain, il y a eu un défilé permanent de promeneurs et de visiteurs" raconte la maire, par ailleurs elle-même agent de l'ONF, qui se souvient d'une manifestation organisée entre Noël et Nouvel an dernier par l'association Hêtre vit vent et qui a rassemblé quelques 200 curieux.

Le conseil municipal réfléchit maintenant à la valorisation et à la préservation du site et de son chemin de randonnée. Elle compte aussi proposer le classement national du hêtre au titre des arbres remarquables.

Pour cette édition 2022 du concours, le Prix du public a été remporté par le hêtre pleureur des rencontres situé à Cassel dans le Nord. Le Prix coup de cœur a été décerné au ficus de Jarry en Guadeloupe.