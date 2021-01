Un producteur de lavande de Grignan s'attaque à l'Etat pour son inaction climatique

L'Etat français va t-il être condamné pour son manque d'action face au déréglements climatiques ? C'est tout l'enjeu de l'audience de "l'Affaire du siècle" qui se tient ce jeudi devant le tribunal administratif de Paris après le recours porté en justice par des ONG et un lavandiculteur de Grignan.

Une famille de lavandiculteurs de Grignan a porté plainte contre l'Union Européenne en 2018. Ces Drômois font partie de la dizaine de familles à travers le monde (Européennes pour la plupart mais aussi Kenyane et Fidjienne) qui se disent victimes des effets du dérèglement climatique et qui ont saisi la Cour Européenne de Justice.

A Grignan, Maurice Feschet, 75 ans, s'est lancé après un constat tout simple. Depuis cinq générations, sa famille produit de la lavande... son fils, qui a repris l'exploitation il y a une douzaine d'années est le premier à ne plus en vivre convenablement, subissant de plein fouet "des excès climatiques: excès d'eau une année, sécheresse la suivante, gel de printemps l'année d'encore après", relate Maurice Feschet. "C'est 44% de son revenu qui a disparu".

Début 2019, deux millions de citoyens réclamaient un recours contre l'Etat pour inaction climatique. Deux ans plus tard, "L'Affaire du siècle" arrive devant la justice alors que le gouvernement est pressé de toutes parts de faire plus pour la planète. Pas satisfaites de la réponse du gouvernement, quatre ONG, depuis rejointes par d'autres, comme la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, déposent formellement le recours contre l'Etat en mars 2019.

La première audience a donc lieu ce jeudi au tribunal administratif de Paris. Maurice Feschet n'attend pas d'indemnités, il réclame simplement une prise de conscience et il espère que la justice reconnaisse que l'Etat n'en fait pas assez en matière de réduction de gaz à effet de serre.