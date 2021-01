Un projet d'antenne de téléphonie mobile génère de la friture sur les ondes à Sainte-Anastasie

De la friture sur la ligne à Sainte-Anastasie. Le projet d'implantation d'une antenne 4G sur les hauteurs de la commune suscite un vif débat au sein de la population. Ce pylône de 24 mètres de haut serait installé sur le plateau du Castellas, tout près du site classé Natura 2 000 des gorges du Gardon. Des banderoles pour dire "non" à cette antenne ont fleuri un peu partout dans le village de 1 700 habitants situé entre Nîmes et Uzès.

Depuis le plateau du Castellas, le panorama est à couper le souffle. la garrigue s'étend à perte de vue, et même là bas, tout au loin, se dessine le mont Ventoux. Alors, pas question de voir pousser ici un pylône de 24 mètres pour Louis Potez, du collectif contre l'antenne : " Nous sommes ici dans une grande zone de loisirs, très prisée des promeneurs, des amateurs de spéléologie ou d'escalade et ils nous installent une antenne de 24 mètres dans ce site magnifique qui sert à tout le monde. On ne comprend pas, c'est absurde, c'est une catastrophe".

Un sondage auprès des habitants jusqu'au dimanche 24 janvier

Jean Minier, autre membre du "collectif contre l'antenne", dénonce à la fois l'implantation de ce pylône et le manque de concertation avec la municipalité : "Si on avait été associés très tôt à ce projet, on aurait peut-être pu trouver des compromis, des implantations différentes, des choix pour les gens qui ne sont pas couverts par le réseau. Il existe d'autres techniques que les opérateurs doivent proposer, des solutions ponctuelles, plutôt qu'une solution collective qui défigure le paysage".

Une catastrophe, pour les opposants peut-être, mais ils ne représentent pas l'ensemble de la population répond le maire qui met également en avant les besoins de couverture du territoire en matière de téléphonie mobile à la fois pour des raisons pratiques mais aussi de sécurité. Gilles Tixador assure qu'il s'en remettra aux résultats de la consultation auprès habitants qui peuvent donner leur avis jusqu'à ce dimanche 24 janvier : "On va attendre les résultats du sondage auprès de la population, que les élus puissent faire un choix, qu'on puisse avancer parce qu'il y a aussi une partie des habitants qui souhaitent que le progrès arrive chez eux. Mais nous voulons aussi protéger notre environnement. Nous avons un écrin qu'il faut préserver et nous ferons en sorte que ça se passe le mieux possible, en toute transparence et surtout dans l'intérêt de la commune".

Si le projet est adopté, les travaux pourraient débuter en avril pour une mise en service au mois d'août.

La vue est magnifique depuis le plateau du Castellas, avec, tout au fond, le mont Ventoux © Radio France - Hervé Sallafranque