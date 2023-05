Un projet d'éco-quartier fait polémique en Haute-Vienne

Un projet d'éco-quartier est en préparation du côté de Saint-Junien. Il a connu une étape importante ce jeudi avec un conseil municipal extraordinaire, qui a validé la vente d'un terrain de 9 hectares : le terrain communal des Goulas à côté de la gendarmerie.

ⓘ Publicité

Mais une vente à laquelle s'opposent plusieurs associations écologistes. C'est à leur yeux, l'un des derniers poumons verts de la ville. Les opposants avaient d'ailleurs obtenu l'annulation de cette vente en juillet dernier par le tribunal administratif. Mais la cession a une nouvelle fois été votée en conseil municipal ce jeudi.

Répondre à une augmentation de la population

Pour le maire de Saint Junien, Pierre Allard, ce nouveau projet porté par un promoteur basé en Suisse va répondre à une véritable demande : "Les éléments du recensement en cours démontrent que l'augmentation se poursuit. On sait aussi que nos agences immobilières sont en recherche également d'immobilier pour leurs opérations."

Un poumon vert en quasi cœur de ville

Mais pour Yoann Balestrat, élu d'opposition du collectif Energie Citoyenne, d'autres terrains existent : "On a une offre privée de terrains individuels ou de parcelles en lotissement, qui répond pleinement aux attentes des habitants de la commune." Pour lui, le site doit absolument être préservé. C'est "un poumon vert en quasi cœur de ville avec des zones humides, des prairies sèches avec affleurements rocheux, des parties boisées".

Répondre à la demande autrement que par des lotissements classiques

Le maire Pierre Allard répond que 20% seulement du terrain sera artificialisé et le reste sera protégé : "80% du terrain va rester tel qu'il est. Aucun arbre ne sera coupé, aucune zone humide ne sera impactée, des aménagements piétons seront réalisés. On veut cette réalisation sur un style d'éco-quartier, des énergies renouvelables pour l'ensemble des constructions qui vont être réalisées et tout ce qui peut être récupéré le sera. C'est aussi une possibilité nouvelle pour répondre à la demande autrement que par des lotissements classiques et qui répond aussi un peu à la problématique du zéro artificialisation nette qui n'interdit pas l'artificialisation, mais qui dit qu'il faut boucher les dents creuses qu'on a dans les communes avant d'aller en milieu rural."

Après 2h30 de délibération, la vente du terrain des Goulas a été actée pour 300.000 euros, soit un peu plus que les 275.000 euros estimés par les Domaines. Un prix étonnement bas selon les opposants, bien décidés à s'opposer jusqu'au bout et par tous les moyens possibles à ce projet d'éco-quartier.

Une pétition lancée

Une pétition a d'ailleurs été lancée par l'association Saint Junien Environnement. Elle a notamment été signée par la député insoumise de la Haute-Vienne Manon Meunier, par le philosophe Dominique Bourg ou encore l'ancienne ministre écologiste Delphine Batho.