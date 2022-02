Un projet d'éoliennes géantes à Boussais dans les Deux-Sèvres fait débat

Un peu plus de 238 mètres, c'est la taille des trois éoliennes géantes qui pourraient être installées à Boussais, commune de 500 habitants, près d'Airvault dans le nord Deux-Sèvres. Il s'agirait des plus hautes du département et même de France. Le projet a obtenu mi-décembre le feu vert du préfet malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur lors de l'enquête publique et de la municipalité, soutenue par la majorité des habitants.

On ne tient pas compte des habitants locaux

Parmi les inquiétudes : la distance avec les riverains alors que la loi prévoit un minimum de 500 mètres entre un mât éolien et la première habitation. "Il y a des habitations qui sont à 530-540 mètres donc c'est juste la limite. On n'a pas modifié les règles par rapport à la hauteur des éoliennes. C'est 500 mètres même si elles sont 50 mètres plus hautes que celles qui existent", déplore Gérard Giret, premier adjoint au maire de Boussais qui interroge sur les éventuelles nuisances.

Des élus qui regrettent aussi de ne pas être écoutés. "On ne tient pas compte des habitants locaux", estime Gérard Giret. A cela s'ajoute l'effet de saturation. "Je suis dans un village de la commune on est une dizaine de maisons. On est sur un butte mais j’en vois plus de 70. Moi je ne suis pas contre les énergies renouvelables au contraire mais à un moment donné on est à saturation. Pourquoi on les fait toujours au même endroit ?", questionne-t-il.

Un comité de suivi

"En 2021 j’ai pris 7 décisions, quatre négatives portant sur 18 mâts, trois positives portant sur 14 mâts. A chaque fois ce sont les considérations très concrètes du projet qui étaient en avant. ", se justifie le préfet des Deux-Sèvres Emmanuel Aubry questionné sur le sujet au Département des Deux-Sèvres ce lundi 7 février. Sur Boussais, le préfet précise que "les élus, les collectivités qui ont été amenés à s’expliquer ont été dans leur diversité d’avis quelques fois hétérogènes. La commune d’implantation était contre mais d’autres communes étaient pour. Cinq communes ont eu un avis favorable, sept un avis défavorable".

Le préfet précise également que le projet a été revu à la baisse : trois éoliennes contre quatre initialement. "J’ai souhaité qu’il y ait la création d’un comité de suivi pour éviter que les riverains supportent des nuisances qu'ils ne devraient pas supporter. Les habitants seront associés à ce comité de suivi", ajoute-t-il. "Ce comité, il aurait fallu le faire avant", réagit l'adjoint au maire de Boussais Gérard Giret.

Emmanuel Aubry défend par ailleurs la taille de "ces éoliennes qui sont effectivement plus hautes que celles qui sont installées habituellement. Il faut savoir que si nous voulons progresser dans la production d’énergies renouvelables tout en limitant l’implantation des éoliennes, ces éoliennes doivent être plus puissantes. C’est le sens du projet réalisé à Boussais".

La commune de Boussais envisage de saisir la justice administrative.