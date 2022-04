Un projet de ferme aquacole à Golfe Juan fait polémique

Presque trois stades de foot à la surface de l'eau, soit 24 000 m2 exactement : voilà la taille du projet de ferme aquacole qui divise dans le Golfe de Juan, au large de Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. C'est l'entreprise Aquafrais Cannes, qui dispose déjà de plusieurs concessions au large de la côte d'Azur qui porte ce projet.

De nombreuses voix s'élèvent contre la création de cette ferme aquacole : des pêcheurs, plaisanciers, plagistes, riverains de Golfe Juan s'inquiètent des conséquences de ce projet "monstrueux" comme le qualifie Patrick Wolfe, de la Prudhommie des pêcheurs de Golfe Juan et Antibes et président du syndicat. Une pétition circule d'ailleurs en ligne.

Jean-Marie Deruelle, président du club nautique de Golfe Juan et Patrick Wolfe, président du syndicat des pêcheurs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Enjeu écologique

L'inquiétude majeure porte sur l'écologie du projet : "C'est une catastrophe, il vont passer de 570 tonnes d'élevage de poisson à presque 1300 tonnes. Ca veut dire qu'on va doubler la pollution. Le poisson produit des déjections, qui vont au fond et l'abiment. Tout le fond sera pollué par le caca et la nourriture abondamment lancée. Ce projet n'est pas acceptable pour une baie pas si grande que ça. Oui à l'aquaculture, mais raisonnée, pas de si grands projets", déclare Patrick Wolfe. "Ce qui est aberrant, c'est de _construire cette ferme à quelques mètres d'une réserve naturelle_, un site Natura 2 000, qu'on a mis en place pour préserver la nature justement !" s'indigne Jean-Marie Deruelle, président du Club Nautique de Golfe Juan.

"Dans les critères retenus pour notre nouveau site, évidemment il y a un enjeu de protection de l'environnement : on a choisi une zone éloignée des sites de posidonies, à 50 mètres de profondeur, avec un fond sablo-vaseux de moindre intérêt par rapport à la posidonie. On a fait des observations sous-marines pour regarder où on allait implanter la ferme, et à un endroit on a trouvé des _gorgones_, alors on a choisi de décaler notre ferme", répond Jérôme Hémar, directeur d'Aquafrais Cannes.

Inquiétude quant à la navigation

Autre point d'inquiétude pour les opposants au projet : la navigation de la zone. "Cette ferme sera _en plein milieu d'une passe_, celle des Iles de Lérins et de Cannes, malgré les balisages il va y avoir des accidents, il y a beaucoup de trafic", s'inquiète Patrick Wolfe. Pour Jérôme Hémar, tout le monde peut très bien cohabiter : "On est bien conscient que Golfe Juan est utilisé par de nombreuses personnes, que ce soit les plaisanciers, les pêcheurs, et nous-mêmes. Les concessions que l'on possède déjà dans la zone prennent actuellement plus de place que celle que l'on envisage."

Pour Aquafrais, construire cette nouvelle ferme aquacole permettrait de produire du poisson local, élevé en France, pêché à 10 minutes des côtes. Aujourd'hui, la filière aquacole en France représente 52 800 tonnes de poisson produites en 2018 et 2500 emplois.