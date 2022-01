Un projet de nouveau parc éolien au large de la Normandie ouvert à la concertation

L’Etat a donné ce mardi le coup d’envoi de la concertation publique sur un projet de nouveau parc éolien au large de la Normandie. Une centaine d’éoliennes pourraient produire de l'électricité en 2031 au large de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime.

L'Etat lance la concertation publique pour un second parc éolien au large de la Normandie

L’État a ouvert ce mardi la concertation publique pour un nouveau parc éolien au large de la Normandie. Le projet prévoit l’installation de 75 à 125 éoliennes en mer à une quarantaine de kilomètres des côtes de Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime. Il s’agit du second projet éolien de la zone « centre Manche ». La population a jusqu’au 16 mai pour se prononcer sur ce nouveau parc qui pourrait être mis en service en 2031.

Que prévoit ce projet de nouveau parc éolien ?

Le projet de second parc éolien (zone entourée en vert) se situe à proximité du premier parc éolien © Radio France

Le projet prévoit l’installation d’un second parc éolien en mer sur une surface de 220 à 250 km² (zone encadrée en vert sur la carte) au sein de la zone « Centre Manche ». Il est situé à l’est du projet de premier parc éolien sur les rails depuis plus d’un an.

Le nouveau parc d’une puissance de 1,5 Gigawatt pourra produire l’équivalent de la consommation annuelle d’un million de foyer. Sa mise en service est prévue pour 2031 pour un coût estimé entre 4 et 5 milliards d’euros.

La mise en service du premier parc de la zone « centre Manche » est prévue deux ans plus tôt. Les deux parcs de la zone permettraient le développement d’une puissance totale de 2,5 GW grâce à plus de 150 éoliennes posées sur le fond marin.

Le raccordement dans le Calvados ou la Seine-Maritime

Si le raccordement au réseau électrique du premier parc se fera dans le département de la Manche, pour le second parc RTE envisage un raccordement au réseau via le Calvados ou la Seine-Maritime. Cette question doit être débattue lors de la concertation.

Le raccordement au réseau du deuxième parc est prévu vers le Calvados ou la Seine-Maritime © Radio France

Les normands appelés à se prononcer jusqu’au printemps

La concertation sur le projet de second parc éolien en mer est ouverte jusqu’au 7 mars 2022 puis reprendra après l’élection présidentielle du 25 avril au 16 mai 2022. Le public peut s’informer sur le site internet de la concertation et lors de nombreuses réunions publiques, d’ateliers ou de débats mobiles organisés dans toute la région.

Calendrier des réunions publiques :