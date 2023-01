Un projet de parc de panneaux solaires divise à Saint-Trinit

C'est un projet qui divise, sur le plateau de Sault, dans la commune de Saint-Trinit (Vaucluse). Un parc de panneaux photovoltaïques pourrait voir le jour sur 27 hectares dans la forêt. Pour installer cette centrale solaire au sol, il faudra abattre des milliers d'arbres. Une grande partie des habitants, 100 sur 120, s'opposent à ce projet, portée par l'entreprise Q-Energy. Ils dénoncent un projet de déforestation, un coup porté à la biodiversité et à l'attrait touristique de la commune.

ⓘ Publicité

Des énergies renouvelables ou des arbres ?

La centrale solaire pourrait voir le jour au cœur de la forêt de Saint-Trinit, sur quatre parcelles privées. Elle s'étalerait de part et d'autre d'une route qui traverse cette forêt. Colette Riquier est l'une des opposantes au projet, qu'elle trouve "contradictoire". "Les forêts sont importantes contre le réchauffement climatique. On plante des arbres en ville et on va déforester chez nous ?", s'interroge-t-elle.

En face, Vincent Gambrelle est responsable du solaire chez Q-Energy. "C'est vrai qu'intellectuellement c'est difficile à comprendre, explique-t-il. On a besoin des arbres, ce sont des puits de carbone. Mais mieux vaut une énergie locale, durable à la place d'arbres qu'une énergie fossile qui vient d'ailleurs dans le monde". Il évoque aussi un réseau pérenne, qui permet de conserver une indépendance énergétique.

Deux des opposantes au projet de centrale solaire à Saint-Trinit © Radio France - Camille Labrousse

Les terrains seront loués pour 30 ans. Les opposants évoquent le chiffre de 5.000 euros l'hectare par an, information confirmée ni par Q-Energy, ni par les propriétaires. Didier Andréis est l'un d'eux. Il veut que son morceau de forêt serve à quelque chose. "Ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce terrain est dans ma famille depuis plusieurs générations. Je veux lui donner un sens". De son côté, Q Energy ne parle pas de forêt "détruite" mais "défrichée". L'entreprise a l'obligation de compenser, c'est-à-dire de replanter ces arbres, si possible localement.

Si le projet voit le jour, il permettra d'alimenter en électricité 19.000 foyers. Mais avant de détruire la forêt, on pourrait installer des panneaux sur un tas de bâtiments plaide Colette Riquier, comme les gares, les centres commerciaux, les bâtiments communaux, les parkings. "Nous ne sommes pas contre le photovoltaïque mais on pourrait commencer par équiper tous les bâtiments communaux de toutes les villes". Q-Energy répond que les études ont déjà été menées. En PACA, les bâtiments disponibles ne permettraient pas de rattraper le grand retard de la France. Selon l'entreprise, seule les grandes centrales comme celle de Saint-Trinit en sont capables.

Une simulation du projet de parc solaire à Saint-Trinit - Q-Energy

Un possible conflit d'intérêt d'après les opposants

Séverine Charlon, autre opposante, à l'origine de la pétition contre le projet , met elle en avant le caractère peu écologique des panneaux solaires ainsi que les dommages causés par les travaux. Mais ce qui la gêne avant tout, c'est le possible conflit d'intérêt. Parmi les quatre propriétaires qui loueraient leur terrain à Q-Energy, deux sont en effet élus de Saint-Trinit : le maire et un conseiller municipal. "Ce projet n'aurait jamais du émerger. On est à l'opposé du PLU, sur un site protégé et en plus, vous avez des élus parties prenantes. Je répète, ce projet n'aurait jamais du voir le jour".

Le maire, Michel Archange, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il explique qu'il se donne le temps de la réflexion, qu'il n'a pas encore pris sa décision. Pour que le projet aboutisse, le conseil municipal doit adopter la modification du PLU, le plan local d'urbanisme, pour permettre l'implantation de la centrale solaire. Si le conseil votait pour un changement du PLU, les opposants envisagent de saisir le tribunal administratif.