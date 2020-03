Un projet de parc éolien retoqué près du Salagou

Il n'y aura pas d'éoliennes sur les hauteurs de Pézènes-les-Mines près du Lac du Salagou (Hérault). L'entreprise Volkswind qui a déjà construit 240 éoliennes en France, projetait d'en installer 5 autres dans une zone naturelle préservée à 400 mètres d'altitude.

La pivoine officinale

Le parc éolien devait s'élever en plein massif forestier sur la ligne de crête des Avants-Monts. Un site pentu qui aurait nécessité des travaux d'envergure pour y installer les 5 machines de 120 mètres de haut. Les oiseaux, les chauves-souris n'auraient pas été épargnés et la flore aurait également été impactée principalement la pivoine officinale, une plante herbacée présente dans les montagnes du midi, elle peut mesurer 70 cm et surtout elle est inscrite sur le livre rouge des espèces menacées.

Lorsque le projet a été déposé en 2016 les associations et les élus des communes alentours se sont mobilisés. Le Conseil national de la protection de la nature a estimé que l'impact sur cette plante serait trop important. La préfecture a donc suivi cet avis.

Une technologie néfaste ?

_"Il y a une prise de conscience actuellement, on parle de plus en plus de la biodiversité donc petit à petit le pot de terre arrive à se faire entendre par rapport au pot de fer. Les gens se rendent compte de l'impact que cela peut avoir environnemental et paysager"_se réjouit Eric de Belder président de l'association de sauvegarde du pays pézenol l'un des nombreux opposants. Selon lui, l'éolien est une technologie néfaste.

Mettons des panneaux solaires sur les toits dans les villes plutôt que de planter des salades et laissons les salades dans les campagnes

L'entreprise Volkswind ne déposera pas de recours. Elle a préféré jeter l'éponge et se concentrer sur d'autres projets de même envergure qu'elle a sous le coude toujours dans le département de l'Hérault.