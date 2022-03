Un projet de parc photovoltaïque inquiète des habitants des Pennes-Mirabeau

Ce n'est pour l'instant qu'un "appel à manifestation d'intérêt", mais il agite déjà les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). La commune envisage d'installer une ferme solaire dans un champ de 11 hectares sur le site de la Grande Colle. Sur les plans du cahier des charge, le parc partirait de derrière la piscine du Jas de Rhôde et arriverait au bord de plusieurs habitations. C'est bien là que se situe le problème pour les riverains.

Patrick Bragado par exemple, affirme qu'il a appris l'existence de ce projet en se promenant dans son jardin : "j'ai vu trois personnes derrière mon jardin en train de regarder des plans et c'est là qu'ils m'ont annoncé qu'ils avaient un projet à remettre à la mairie pour l'implantation de panneaux solaires". Pour cet habitant, c'est un coup dur : "c'est juste derrière ma maison, donc c'est néfaste pour moi et mes voisins !".

"11 hectares de panneaux solaires c'est monstrueux !"-Un riverain

Les voisins sont effectivement dans le même état d'esprit : "11 hectares de panneaux solaires c'est monstrueux ! On ne pourra plus regarder au nord vers le Mont-ventoux, on sera éblouis par les ces panneaux" explique l'un d'entre-eux.

"Nous avons choisi ce lieu car il n'y a pas beaucoup d'habitations"-Michel Amiel, maire des Pennes-Mirabeau

De son côté, le maire des Pennes-Mirabeau assure qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, car rien n'est gravé dans le marbre. "Un appel à manifestation d'intérêt peut être aménagé en fonction des remarques", précise Michel Amiel. La procèdure permet en effet aux entreprises qui seraient intéressées de se faire connaître. C'est une première étape. Mais la municiplaité aurait pour l'objectif de se lancer dans les énergies renouvelables, tout en rentabilisant ce terrain communal de 11 hectares. Le maire affirme aussi avoir choisi ce lieu "car il n'y a pas beaucoup d'habitations".

C'est un point de vue que ne partage pas Jean Charles Lamathe, habitant des Pennes-Mirabeau et adhérent de France Nature Environnement : "je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée à cet endroit, car on a 11 hectares qu'il va falloir bétonner dans une zone naturelle, qui est aussi en zone rouge pour le feu et en zone inondable. il y a beaucoup de risques". En plus, selon lui, ce parc prévu sur place n'aura pas de grand impact sur l'apport en énergie : "c'est un centrale qui va réaliser 12.500 megawatts heure à l'année, soit l'approvisionnement électrique nécessaire pour un millier de ménages. C'est une petite centrale mais sur 11 hectares et une colline détruite".