Un projet éolien très contesté aux portes de Béziers

Imaginez des éoliennes de 150 mètres de hauteur (soit la moitié de la Tour Eiffel) à moins d'un kilomètre de chez vous. Voilà ce que risquent de retrouver très prochainement les habitants de Puissalicon en ouvrant leurs fenêtres.

Ce projet d'implantation de quatre éoliennes est vivement dénoncé par un collectif d'habitants de ce charmant village médiéval, mais aussi par de nombreuses communes voisines 15 km au nord de Béziers. Ce projet lancé en 2012, par la société Volkswind va impacter les villages les plus proches (Lieuran-lès-Béziers Espondeilhan, Servian,Bayssan... ) précise l'association de sauvegarde du paysage des sept collines.

Depuis vingt ans, de nombreux projets ont été lancés, mais n'ont jamais eu d'autorisation.

Volkswind est l'un des plus grands exploitants de parcs éoliens en Allemagne

La puissance totale de 8,8 MW produira de l’électricité pour environ 8.800 personnes, chauffage inclus précise le porteur du projet , c'est-à-dire les besoins de près d’un tiers des habitants de la Communauté de Communes des Avant-Monts.

''Les anciens du village n'imaginent pas un instant avoir des éoliennes devant chez eux'' dixit Maryline Leumaire, la présidente du collectif

Carte de l’implantation des éoliennes - Volkswind

Une consultation citoyenne avant l'enquête publique

Les habitants inscrits sur les listes électorales sont invités à se prononcer sur ce parc. Lors du dernier Conseil municipal fin juillet, la mairie a décidé d'organiser une consultation citoyenne du 17 au 23 août soit seulement quelques jours avant le début de l'enquête publique.

Je regrette que l'on nous ait menti précise Maryline Leumaire, la présidente du collectif. En décembre 2018 le maire actuel, nous a même offert le vin pour nous dire que le projet était abandonné. Il est étrangement ressorti des cartons en juin dernier.

Pourtant, une très grande majorité des 15 élus du Conseil municipal de Puissalicon est opposée à ce parc éolien. Dans sa promesse de campagne, le maire sortant avait émis un avis défavorable. Michel Farenc, réélu pour un deuxième mandat souhaite aujourd'hui suivre l'avis de ses concitoyens, plutôt que de se prononcer et d'engager son équipe évitant ainsi de se mettre une partie de la population à dos.

''Il est important que chaque habitant ait un avis. Je soutiendrai ce qui ressortira des urnes'' précise Michel Farenc, le maire de Puissalicon

Les éoliennes seront visibles depuis la cathédrale de Béziers

Plusieurs projets de parc éolien ont échoué depuis 17 ans dans ce secteur. Le premier dossier remonte à 2002. Les dossiers multiples déposés ont tous reçu un avis défavorable des autorités pour des raisons techniques (elles n'étaient pas assez hautes et assez performantes notamment pour être rentables d’après le collectif). Les maires précédents s'étaient d'ailleurs tous opposés.

L’éolienne la plus proche est à environ un kilomètre à vol d'oiseau de la première maison

Nuisance visuelle, nuisible à la santé, tous les arguments sont mis en avant par les opposants, sans compter l'impact sur l'immobilier. Des études réalisées démontreraient que cette proximité des éoliennes aurait un impact financier colossal pour les propriétaires qui décideraient de vendre : une dévaluation de 30 à 40 %.

En mars 2006, l'Académie nationale de médecine a considéré que l'impact sonore des parcs éoliens était comparable à celui des aéroports, des infrastructures de transports ou des usines", explique l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

L'association de sauvegarde du paysage des 7 collines compte sur le soutien des élus locaux. Ce mardi 4 août 2020, les représentants du collectif ont rencontré la députée Emmanuelle Ménard. Ils espèrent aussi sensibiliser la Ministre de l'Ecologie. Dans un courrier (voir ci-dessous), ils évoquent les conséquences sur la faune. Le secteur.

Les conseils municipaux des villages voisins ont délibéré contre le projet. La Communauté de Communes des Avants-Monts est, elle-aussi, opposée à ce projet. Tous réfléchissent à une action en justice.

"C'est néfaste pour toutes les communes aux alentour, pour tout le paysage Biterrois".

"C'est une catastrophe pour le paysage Biterrois, sans compter les conséquences sur la santé publique rajoute Maryline Leumaire. Sur les ondes, il y a eu des études faites, les gens font des insomnies et des dépressions. Après, il y a des conséquences aussi pour la faune et la flore. Il faut savoir que nous avons une grosse population chauves-souris. Si nous n'en avons plus, les viticulteurs vont devoir utiliser des pesticides, car les chauve-souris sont essentielles à l’écosystème".

En cas d'avis favorable, Puissalicon serait donc la seule commune à soutenir cette implantation.

''Ces éoliennes n'ont aucun intérêt dans ce secteur'' explique, Stéphane, membre du collectif

1.048 électeurs sont invités à se rendre au bureau de vote

Les électeurs sont invités à répondre à cette question : êtes-vous favorable au projet éolien de la société Volkswind ? Il ne s'agit pas d'un référendum local, plus contraignant à organiser. Elle est prévue du 17 au 23 août. Des permanences seront organisées, du lundi au samedi de 9 à 12h de 16h à 19h. Le dépouillement est prévu le dimanche midi.

L'association regrette que cette consultation très tardive se déroule en pleine période de vacances scolaires. Elle organise une réunion publique le 21 août prochain (place Sarbacane) pour alerter la population des risques encourus. L'association n'exclut pas une manifestation. En attendant, une pétition circule, que les opposants peuvent signer.

La commune de Puissalicon se révèle propice à l’implantation d’un parc éolien

Sur son site internet, le porteur du projet explique que le nord de Béziers est propice à l'implantation d'éoliennes. Le site du projet identifié est une zone très favorable à l’énergie éolienne.

Suite aux différentes études (acoustique, paysagère et naturaliste), l’implantation des machines a été définie de façon à s’intégrer au mieux sur le territoire avec un impact le plus faible possible précise Volkswind.

Les éoliennes seront installées sur des terres appartenant à trois agriculteurs de Puissalicon. Ces derniers percevront plusieurs milliers d'euros par an comme dédommagement (15.000 euros d’après le collectif).

L’éolienne la plus proche pour le projet de Puissalicon est située à près d’un kilomètre - Volkswind

La société Volkswind met en avant aussi les retombées économiques sur le territoire. Environ 46.000 euros par an pour la commune de Puissalicon incluant les retombées fiscales et le partenariat proposé. Un revenu solidaire a été mis en place afin que les personnes non concernées par un aménagement du projet aient une indemnité et puissent ainsi être parties prenante au projet.

Courrier envoyé à la Ministre de l'écologie / 1/3 - Stéfane Pocher

Courrier envoyé à la Ministre de l'écologie / 2/3 - Stéfane Pocher