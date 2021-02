Un projet hôtelier à l'horizon sur les berges du Lac du Salagou ?

Un élu évoque un projet de construction sur les berges du Lac du Salagou à Clermont-l'Hérault et déclenche une levée de boucliers. Peut-on envisager un tel projet sur ce site protégé ?

C'est une phrase au détour d'une interview accordée au site Actu.fr qui a fait l'effet d'une petite bombe au début de ce mois de janvier. Le maire de Canet, président de la Communauté de Communes du Clermontais, y évoquait un "projet hôtelier" sur cinq hectares au bord du Lac du Salagou pour accueillir des scolaires et des sportifs. Tollé sur les réseaux sociaux, sur le thème "halte à la bétonisation" ! Ce projet serait-il envisageable sur un site dont le paysage est classé ?

"Il n'y a pas de plan, pas de vote, je n'ai acheté ni le béton ni les cairons." Claude Revel, maire de Canet.

L'élu Claude Revel confirme aujourd'hui ses propos mais temporise : il serait favorable à la construction d'hébergements pour conforter l'activité de la base nautique qui appartient à la communauté de communes. Mais pas de bétonisation dit-il. "Il nous paraît important de faire vivre cette base sur l'année et pas seulement sur l'été donc effectivement nous réfléchissons à une solution d'hébergement, c'est un projet de territoire sur dix ans. Ce n'est pas cinq hectares de construction, c'est un projet de 45 chambres, donc l'équivalent d'un bus, c'est tout."

"Ce n'est pas cinq hectares de construction, c'est un projet de 45 chambres, donc l'équivalent d'un bus, c'est tout." Claude Revel, président de la Communauté de communes du Clermontais Copier

"Maladresse"

Cette sortie lui vaut tout de même un recadrage de la part Kléber Mesquida, président du Département qui est propriétaire du site. "Il est prématuré et hasardeux de faire une telle annonce sans s'assurer de la faisabilité. Lorsque nous aurons le label Grand Site il y aura des mesures de protection et d'interdiction. Peut-être qu'il y aura d'autres lieux proches du Salagou qui seront plus propices."

"Prématuré et hasardeux" selon Kléber Mesquida, président du Département Copier

Pas de construction supplémentaire

Plus sévère, Marie Passieux qui préside la commission Grand Site : "il n'y a aucune construction nouvelle possible sur les sites dont il parle sur les berges de Clermont-l'Hérault. Tous les espaces naturels vont être requalifiés." Pas de bâti supplémentaire donc. L'ancien restaurant "La Bodegita" va être démoli et à la place un nouveau bâtiment sera reconstruit "avec tous les services pour les Clermontais : un restaurant à l'année, une salle de séminaire, une salle d'interprétation."

"Pas de sanctuarisation mais on protège les paysages". Marie Passieux, présidente du Grand Site du Salagou Copier

La base de pleine nature qui date d'une trentaine d'années sera elle aussi repensée. Pour autant la cheffe de projet réfute le terme de sanctuarisation. "C'est une zone où habitent 3.000 personnes. On ne peut pas ne rien faire du tout, mais on protège les paysages."

Les pour et les contre d'un accueil touristique supplémentaire au bord du Salagou. Reportage Copier

Extrait de l'article sur actu.fr -