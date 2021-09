Un projet immobilier contesté se dessine pour l'ancienne carrière de l'étang à Orange

Une concertation publique permet jusqu'au 8 octobre de canaliser le débat sur l'urbanisation du carreau de la carrière du quartier de l'étang. Que l'on soit pour ou contre on peut faire valoir ses arguments dans un cahier ouvert à l'hôtel de ville ou sur le site internet de la mairie. Si l'investisseur est déjà propriétaire du terrain depuis 2010 la municipalité qui le lui a vendu lui a aussi fixé un cadre, celui d’un éco quartier à vocation artisanale et touristique.

Les opposants veulent protéger des espèces rares et endémiques

De nombreuses voix se font entendre pour critiquer ce projet et Emmanuel Purpan le chef de projet du promoteur Immobilis a prévu de défendre ses arguments sur le site même de la carrière dont il a interdit l'accès samedi à des opposants qui voulaient effectuer une visite guidée en compagnie d'un environnementaliste.

L’endroit est un poumon vert comme il en reste peu

L’association pour la défense de l'environnement orangeois veut que l’endroit soit préservé pour les orangeois et pour les plantes et les insectes qui y vivent. Le cricket des dunes par exemple qui ne vit que dans des zones sableuses et ici. Un rapport signé du bureau d'étude Naturalia a d'ailleurs été publié par la communauté de commune la CCPRO, il indique très clairement les zones présentant un intérêt fort ou très fort, en fait l'ensemble du site.

Il est possible de donner son avis

Le projet porté par le groupe IMMOBILIS fait actuellement l'objet d'une concertation publique. Un cahier de remarque est ouvert en mairie, son pendant internet est accessible sur le site de la municipalité.