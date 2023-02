Un propriétaire condamné pour une coupe illégale dans le Parc naturel du Morvan

Depuis 60 ans la forêt morvandelle est rasée et enrésinée. Ainsi, on estime que près de 50% de la forêt naturelle feuillue a aujourd’hui disparu, laissant place à des plantations de résineux non naturels dans ce secteur et introduits dans le Morvan pour produire du bois. Depuis 53 ans le Parc naturel régional du Morvan cherche à limiter ce type de sylviculture violente pour les paysages et les écosystèmes, mais à ce jour rien ne peut arrêter ce phénomène. A noter que généralement ces coupes sont légales.

Des zones protégées dans le Parc

Le seul outil juridique pour interdire les coupes à blanc est le classement au titre de la loi de 1930 pour la protection des sites et paysages. Quelques rares sites du Morvan bénéficient de cette protection, comme Vézelay, Les Settons, Bibracte et le Mont-Préneley. Malheureusement, même dans ces sites classés, il arrive que des coupes rases aient lieu.

En 2018, dans le site classé du Mont-Préneley (commune de Villapourçon, Nièvre), une coupe rase réalisée sans autorisation a été verbalisée par l’Office Français de La Biodiversité. Pour la première fois le Parc naturel régional du Morvan a décidé de se porter partie civile.

Une lourde sanction pour le propriétaire

Le président du parc, Sylvain Mathieu s’est donc rendu au tribunal de Nevers pour le jugement de cette affaire assisté d’une avocate spécialisée en contentieux environnemental. Le Juge a décidé de reconnaître coupable le propriétaire, originaire d’Autun en Saône-et-Loire, et l’a lourdement condamné.

Dans le cadre de l’action publique, il a été condamné à une amende de 12 000 euros à la remise en état du site dans un délai de un an à compter du jugement définitif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il devra aussi diffuser sa condamnation, à ses frais, dans Le Journal du Centre.

Sur l’action civile, il va devoir indemniser l’association Autun Morvan Ecologie de la somme de un euro au titre de son préjudice moral. Il doit également indemniser le PNR du Morvan de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.

Le parc obtient donc des dommages et intérêts en faisant valoir les impacts délétères des coupes rases sur l'environnement et le paysage qui portent atteinte à son image, à ses objectifs et à ses missions conférées par le Code de l’environnement. C’est une première ; le Parc espère que cette décision aura une portée pédagogique et que plus aucune coupe illégale ne sera réalisée sur son territoire.