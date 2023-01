Un propriétaire d'étang dans la Brenne mis en demeure pour avoir construit 8 bassins sans les déclarer

Huit bassins construits sans aucune déclaration dans l'étang du Gabriau. Voilà l'objet de la mise en demeure adressée par la préfecture de l'Indre au gérant de la SCEA Le Gabriau, à Lingé, dans la Brenne. Comme l'a repéré le journal La Nouvelle République , un arrêté en date du 22 décembre, publié le 30, demande à ce gérant de retirer ces installations dans un délai de trois mois. Ces bassins portent potentiellement atteinte aux milieux naturels, et au paysage, car le site est classé.

Un site classé

L'architecte des Bâtiments de France, dans un avis rendu le 24 mai 2022 estime que "les travaux réalisés portent gravement atteinte à l'étang du Gabriau et à la qualité paysagère du site inscrit. Si une demande d'autorisation avait été formulée préalablement comme l'exige la loi, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France aurait pris la forme d'un refus strict".

Alerté dès 2020, la Direction départementale des territoires (DDT) a demandé des explications au propriétaire. Ces dernières sont arrivées... deux ans plus tard, en 2022, suite au rapport de manquement administratif établi par la DDT. Le gérant, toujours selon l'arrêté de la préfecture, a expliqué que "les travaux de remise en cause étaient des travaux d'exploitation de la pisciculture, destinés à l'amélioration de cette activité". Les services de l'État ne sont pas du même avis.

Des conséquences pour la biodiversité

Au delà du non-respect des paysages, la création de ces bassins immergés porte potentiellement atteinte à la biodiversité. Une roselière a été retirée, la haie qui se trouvait en bordure également, du béton est coulé. "Ca peut être problématique pour la biodiversité par la destruction des habitats qui étaient là précédemment. Il y avait encore des roselières à cet endroit là, ce sont des habitats particuliers pour un certain nombre d'oiseaux, c'est aussi un habitat pour la faune aquatique" détaille Jacques Lucbert, président de l'association Indre Nature, qui a alerté sur le sujet dès 2020.

L'étang se trouve en zone Natura 2000, il est également protégé à ce titre, car cela implique de demander des autorisations spécifiques avant travaux.

Une pratique piscicole plus intensive

Les bassins installés sont destinés à un usage piscicole, ce qui est aussi dénoncé, car il ne s'agit pas là d'un usage traditionnel dans la Brenne. "Il [le propriétaire] est venu implanter une activité beaucoup plus intensive (...) On ne peut pas accepter aujourd'hui dans un site qui est à la fois protégé, classé, à ce qu'on vienne y implanter une activité qui se rapprocherait plus d'une pisciculture fortement intensive" estime le directeur de la Direction départementale des territoire (DDT) de l'Indre, Rik Vandererven.

Pourquoi un arrêté seulement maintenant ?

Alertée dès 2020, dès le début des travaux, la préfecture a pris un arrêté deux ans plus tard. Pourquoi ce délai ? Dans ce laps de temps, le propriétaire, après avoir construit 4 premiers bassins en 2020, a pu en construire 4 autres en 2021. "On peut penser que l'action de l'État présente une certaine inertie entre la constatation des faits et l'injonction finale par cet arrêté. Ca ne veut pas dire que pendant cette période là rien n'a été fait" souligne Rik Vandererven. Plusieurs investigations ont été menées, en partie peut-être ralenties par l'épidémie de covid-19, il a fallu respecter dans une certaine mesure une procédure contradictoire. Le propriétaire ayant mis du temps a répondre, cela a allongé les délais, précise le directeur de la DDT dans l'Indre. D'ailleurs, nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec le gérant mis en cause.

Contacté, le syndicat des pisciculteurs de la Brenne ne souhaite pas réagir pour le moment, mais assure qu'il communiquera d'ici quelques jours.