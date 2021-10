Un quart des habitants de Bourgogne-Franche-Comté est régulièrement exposé aux particules fines PM 2,5

Les particules fines PM2,5 affectent la santé des populations et font l’objet d’un suivi par les associations de surveillance de la qualité de l’air. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 761 000 habitants, soit un quart de la population résidente, sont exposés régulièrement à des concentrations supérieures au seuil de recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé de 10 microgrammes par mètre cube (μg/m³).

Parmi les personnes fragiles, près de 167 100 personnes âgées de 65 ans ou plus et 161 700 élèves sont concernés. La Bresse et le Pays de l’Aire urbaine de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Dellesont les zones les plus impactées. Les particules émises sont liées aux activités domestiques ou industrielles ainsi qu’au transport et à l’agriculture.

Depuis 10 ans, ces émissions diminuent régulièrement, tout particulièrement en Saône-et-Loire.

Ce sont la Bresse et le territoire de Belfort qui sont les plus touchées en Bourgogne-Franche-Comté - Atmo Bourgogne-Franche-Comté