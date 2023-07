Un quatrième nid de tortue caouanne dans le Var

Le nid a été protégé par des barrières et rubalises

Et de quatre ! Les tortues caouannes plébiscitent les plages varoises cette année ! Ce mercredi 27 juillet, un peu après minuit, une tortue caouanne est venue pondre sur la plage de La Capte, sur la presqu'île de Giens, à Hyères. Au total, il y a actuellement sept nids de tortue en Méditerranée, quatre dans le Var, un dans les Alpes-Maritimes et deux dans l'Hérault.

C'est le quatrième nid sur les côtes varoises en ce mois de juillet, après Porquerolles, la plage des Lecques à Saint-Cyr, et Fréjus-Plage. Sidonie Catteau, cheffe de projet tortue marine pour l'association Marineland et coordinatrice du Réseau tortue marine méditerranée française dans le Var est sur place, ce jeudi, pour s'assurer que le nid est à bonne température, que les œufs sont bien présents à l'intérieur et que le périmètre de sécurité est bien installé.

Selon l'association Marineland, il y a eu plus de pontes se tortues sur les côtes française en ce mois de juillet que sur les 15 dernières années.

Des vérifications sont faites sur le nid, ce jeudi © Radio France - Bernard Bizet