Un rapace pour effaroucher les perruches dans le ciel d'Antibes

Elles sont vertes, bruyantes et leurs déjections sont corrosives ! Les perruches colonisent la ville d'Antibes ! Alors pour lutter contre ce fléau à plumes, la Ville organise pendant toute la semaine une campagne d'effarouchement. C'est une première et ça se passe sur la place De Gaulle, en centre-ville, où se trouve une colonie de 300 à 500 perruches.

Les perruches nichent dans les platanes de la place Charles de Gaulle © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Ça fait beaucoup de bruit au lever et au coucher du soleil, mais c'est surtout un problème de propreté. C'est un endroit très fréquenté. _Les fientes sont très corrosives, les bancs sont attaqués, il y a des tâches qui ne partent plus sur le sol_. Le marché, l'été, attaque à 5h. Il faut venir à 3h du matin pour nettoyer avec un résultat qui ne dure pas. La situation devient intolérable pour les habitants", explique Jeff Ménétrier, le directeur adjoint à l'environnement pour la ville d'Antibes.

Même après nettoyage, les fientes font des tâches sur le sol © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une buse de Harris pour effrayer les perruches

Alors pour se débarrasser les perruches, la Ville fait appel à un fauconnier. Cédric Toubas effraie les perruches grâce à ses rapaces, des buses de Harris, au plumage chocolat : "Les buses créent un climat anxiogène pour les perruches. On les lâche au lever du jour ou à la tombée de la nuit et soit elles attaquent directement les perruches, soit elles prennent de la hauteur pour les dominer et donc les effrayer. C'est la buse qui fait tout le travail !"

Les riverains, curieux, assistent au spectacle : "C'est une bonne idée, parce qu'on ne leur fait pas de mal aux perruches, elles sont simplement effrayées. _On ne les tue pas, donc c'est bien et ça permet de laisser la place propre et empêcher qu'elles reviennent__. Parce qu'aujourd'hui, même après le nettoyage à jet, on voit toujours des traînées. Pour la propreté, ce serait beaucoup plus sain sans perruche_s."