Un rapport relance l'idée d'une taxe carbone, accompagnée de mesures pour les ménages modestes

Sa hausse avait déclenché les manifestations des "Gilets jaunes" et plongé le pays dans une crise profonde. Le CPO, le Conseil des prélèvements obligatoires rattaché à la Cour des comptes, a relancé ce mercredi l'idée d'une taxe carbone, qui serait élargie à l'ensemble des "consommations fossiles". Ce sera ensuite au gouvernement de décider s'il applique ces recommandations ou non. Sous la pression des "Gilets jaunes", le gouvernement avait suspendu puis annulé la hausse de la taxe carbone prévue pour 2019.

Dans ce rapport appelé "La fiscalité environnementale au défi de l'urgence climatique", le CPO, propose "la reprise d'une trajectoire de fiscalité carbone, tant cet outil paraît conditionner l'atteinte des objectifs environnementaux". En clair, les experts estiment qu'une taxe carbone est indispensable pour atteindre les objectifs environnementaux que s'est fixé le pays.

En finir avec les exceptions pour les transports aériens, maritimes et routier

Le CPO envisage même d'élargir l'assiette de la taxe carbone, pour "toucher l'ensemble des consommations fossiles" par "la suppression ou la réduction des dépenses fiscales (exonérations, remboursements, taux réduits)". Il plaide aussi pour une révision des "exemptions du transport aérien et maritime, les mécanismes de remboursement du secteur routier et les taux réduits applicables au gazole non routier dans la perspective d'un alignement progressif sur le droit commun".

Des mesures adaptées pour accompagner les familles modestes

Pour atténuer les effets de la mesure, forcément impopulaire et explosive alors que les "Gilets jaunes" manifestent à nouveau dans plusieurs villes, le Conseil préconise "d'associer des mécanismes de compensation en direction des ménages les plus affectés, notamment les ménages modestes, de manière à favoriser l'acceptation de la fiscalité carbone et l'adaptation des comportements". Sur franceinfo, Didier Migaud, le président du CPO, a précisé qu'il s'agirait de "mesures de compensations qui tiennent compte à la fois des revenus, mais également de là où vous habitez, des habitudes qui sont les vôtres pour aller au travail".

La mise en place d'une fiscalité carbone, bien identifiée, transparente, est nécessaire pour atteindre les objectifs" - Didier Migaud

"Partout où nous avons des exemples dans le monde, on voit que la mise en place d'une fiscalité carbone, bien identifiée, transparente, est nécessaire pour atteindre les objectifs", a précisé Didier Migaud sur franceinfo.

Une taxe carbone dissociée des prélèvements et impôts déjà existants

Le CPO demande donc aussi "plus de clarté" et recommande de transformer cette taxe "en un instrument autonome, dissocié des impôts de rendement que sont les taxes énergétiques". "La réussite de la reprise d'une trajectoire carbone en France est conditionnée par une meilleure prise en compte des facteurs d'acceptabilité, tout en veillant à ne pas accroître le niveau global des prélèvements obligatoires", ont souligné les auteurs du rapport. En clair, pour mieux la faire accepter, les experts recommandent de ne pas associer la taxe carbone à une augmentation des taxes et impôts sur les énergies déjà existants.