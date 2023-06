Un rassemblement à Nîmes mercredi en soutien aux Soulèvements de la Terre

Quatorze personnes ont été placées en garde à vue ce mardi dans l'enquête sur l'action menée contre une cimenterie Lafarge en Provence par des activistes écologistes fin 2022, alors que le gouvernement a confirmé la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la terre (SLT), qui avait "soutenu" cette action. La gauche a dénoncé ce mardi également la prochaine dissolution de l'association écologiste les Soulèvements de la Terre (SLT), prévue mercredi en conseil des ministre. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait valoir que "aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes", après les violences survenues entre forces de l'ordre et militants écologistes lors de la manifestation contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

On ne dissout pas "une association en fonction de ses idées", mais "parce qu'il y a des exactions ou de la mise en danger de la sécurité publique. C'est le cas ici", avait déjà justifié mardi matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

À Nîmes un rassemblement en soutien aux SLT est organisé ce mercredi, à partir de 19h, devant la préfecture du Gard.