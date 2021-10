200 personnes manifestent contre un projet d'installation d'éoliennes à Cézens ce dimanche

L'association de Sauvegarde des Monts du Cantal appelait au rassemblement contre le projet d'installation de 6 éoliennes par Boralex France sur la commune de Cézens. Le projet, encore à l'étude, menacerait le paysage et des espèces d'oiseaux protégées. 200 personnes ont fait le déplacement.

C'est un projet qui est les tuyaux depuis 2017. La société Boralex France souhaite installer 6 éoliennes sur la commune de Cézens dans le Cantal. Il faut savoir que l'ancienne majorité municipale d'André Angelvy était plutôt favorable à ce projet. Mais un nouveau maire, Philippe de Laroche a été élu en juin dernier, notamment avec un programme s'opposant à ce projet d'éoliennes. C'est pourquoi l'association de Sauvegarde des Monts du Cantal donnait donc rendez-vous au pied du mât de mesure pour rappeler ces arguments contre ce projet.

200 personnes se sont rassemblées au pieds du mât de mesure contre le projet d'installation de 6 éoliennes à Cézens © Radio France

Parmi les manifestants, plusieurs associations, des élus et riverains des communes environnantes. Le principal motif de cette mobilisation étant la défense du paysage cantalien. Car la principale manne économique du département, c'est le tourisme. Avec pour principale cible les citadins qui veulent se mettre au vert. « Lorsque vous avez un site avec des éoliennes, les citadins qui veulent se mettre au vert ne viennent plus en vacances sur ce site » affirme Gérard Gourmaud, président du collectif Stop Eole Auvergne. Le projet d'éolienne est situé à moins de 10 km du sommet du plomb du Cantal.

L'aigle botté c'est une espèce très rare en France. Et à Cézens il y a un couple qui nidifie - Jérôme Juvigny, président du Mouvement de la Ruralité Cantal

Autre argument contre ces 6 éoliennes, la protection de la faune sauvage, notamment les oiseaux tels que le milan royal ou l'aigle botté. « L'aigle botté c'est une espèce très rare en France. Et à Cézens il y a un couple qui nidifie. Vous avez aussi 10 couples de milans royaux et un couple de milan noir qui sont des espèces protégées » assure Jérôme Juvigny, président du Mouvement de la Ruralité Cantal. « Nous avons fait un recensement avec la LPO Auvergne, il y a effectivement un nombre de nids conséquent » abonde Christelle Grataloup, secrétaire adjointe de l'association de Sauvegarde des Monts du Cantal.

En prenant le meilleur rendement, une éolienne fonctionne 25% du temps - Gérard Gourmaud, président du collectif Stop Eole Auvergne

Les opposants s'interrogent aussi sur la capacité de production des éoliennes en Auvergne. « En prenant le meilleur rendement, une éolienne fonctionne 25% du temps. De plus, l'Auvergne n'est pas une région très ventée » affirme Gérard Gourmaud. Pour l'instant, seul un mât de mesure a été installé sur le site avec autorisation préfectorale. « Il sert à mesurer la rentabilité en termes de vent et de production possible d'électricité » indique Christelle Grataloup. La société Boralex France a jusqu'à août 2022 pour présenter son étude d'impact à la Préfecture du Cantal.