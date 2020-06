Un rassemblement et une pétition pour empêcher la destruction de 63 hectares de forêt, près de Rouen

Les travaux ont déjà commencé dans cette zone d'activité qui abrite déjà plusieurs entreprises, des restaurants, des hôtels et un campus universitaire à l'entrée sud de l'agglomération de Rouen. Une zone d'activité que la Métropole, la Région et les deux communes concernées, Saint-Etienne-du-Rouvray et Petit-Couronne souhaitent développer. Le projet, vieux de près de vingt ans, prévoit de passer de 6700 à 15.500 étudiants et de 80 à 120 entreprises d'ici à 2035. Mais ce projet, qui sacrifierait 63 hectares de la forêt du Madrillet, les élus verts de la Métropole et les associations et collectifs écologistes n'en veulent pas. "C'est typiquement le genre de projet qui répondait peut-être à l'époque à des objectifs de développement mais c'est un projet qui ne répond pas du tout aux enjeux écologiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui" estime Enora, membre de l'une ces associations. "Même les élèves ingénieurs de l'INSA qui se trouve à côté disent qu'ils ne veulent plus faire ce métier de cette manière là" ajoute la jeune femme.

Un projet d'un autre temps

Trois hectares ont déjà détruits. "Ici on ne pourra plus rien faire. Il y a déjà des grues, ça avance à grand pas" explique Paul, membre du collectif Tout brûle déjà. C'est ce qui attend l'autre côté du massif. "Raser 63 hectares de forêt au nom de l'innovation et de l'éco-technologie, ça nous paraît une aberration" juge le jeune homme qui cite les arguments avancés par les collectivités locales. Pour mobiliser les riverains et les usagers de cette forêt, qui a déjà perdu mille hectares en quelques décennies, associations, syndicats, collectifs ont organisé un rassemblement sur place ce mercredi. Parmi les quelques 300 participants, certains y viennent ce promener tous les jours mais ignorent le projet. "Je trouve ça choquant parce qu'on parle d'environnement et de préserver les arbres et on veut détruite cette forêt en partie" s'indigne Olivia, qui vient se promener tous les jours dans ce poumon vert de l'agglomération.

Une pétition en ligne et des recours en préparation

C'est aussi pour mobiliser les habitants du secteur que le rassemblement a été organisé, "pour que les habitants des communes concernées s'emparent de la lutte et empêchent leurs maires de signer les permis de construire" indique Enora. Jean-Luc, lui, habite à Rouen. Mais ce quinquagénaire venait s'y promener quand il était petit avec ses parents et son fils y a appris à faire du vélo. La forêt abrite aussi de nombreux animaux, dont des espèces protégées.

Mais il faut faire vite, préviennent les militants. Une pétition a été mise en ligne, et des recours en justice sont en préparation.