Un raton laveur observé pour la première fois dans le Parc National des Cévennes

Pour la première fois, la présence d'un raton laveur dans le Parc National des Cévennes est confirmée. L'observation a été fait par la caméra nocturne d'un agent du parc, sur la commune d’Ispagnac au mois d’octobre. Jamais il n’avait été officiellement observé sur le territoire du Parc national des Cévennes.

Des ratons laveurs venus d'ailleurs

Pour le moment, aucun élément ne permet de préciser s'il s'agit d'un individu isolé ou non, ni d'où il vient. En revanche, ce n'est pas le premier raton laveur observé en France. "Les soldats américains l'avaient amené en tant que mascotte dans les bases de l'OTAN (Nord Est de la France), explique Jocelyn Fonder Fick, chargé de mission au Parc Naturel des Cévennes, quand ils sont repartis, ils ont laissé des individus qui ont fait souche". Il existe même une date précise et un lieu sur cet événement : 1966 dans l'Aine. "Mais il y a aussi des individus d'élevages échappés d'Allemagne" précise Jocelyn.

Une observation inédite dans les Cévènnes

"Le fait d'avoir un premier cliché et une vidéo atteste de la présence de cette espèce dans le Parc National des Cévennes, confirme Jocelyn, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'on a une population établie". Il faudra encore un peu de temps et de nouvelles observations pour le savoir. Mais comment le reconnaître ? "C'est une espèce qui fait à peu près la taille d'un blaireau. Il a un masque noir et une queue annelée" décrit Jocelyn. Si vous en croisez dans les Cévènnes, n'hésitez pas à photographier l'animal et envoyer le cliché au Parc Nationale des Cévennes.