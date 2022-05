PHOTOS - Un récif artificiel va être immergé au Cap d'Agde pour protéger la biodiversité marine

Un village de récifs artificiels va être mis en mer au mois de juin au Cap d'Agde. La biodiversité marine va s'y développer. Le but est d'y emmener les plongeurs pour qu'ils ne nagent plus dans les milieux naturels fragiles.

Le module principal du village de récifs artificiels mesure plus de 6 mètres et pèse 105 tonnes.

Un village de récifs artificiels va être immergé au large de l'Ile de Brescou dans l'aire marine protégée au Cap d'Agde d'ici la fin du mois de juin. Pour le moment, le module central est au Port de Sète Sud de France où il a été construit. C'est un bloc qui pèse 105 tonnes et mesure plus de 6 mètres. Il est en béton, prend la forme d'une arche et d'un dôme et a été pensé pour qu'une biodiversité marine s'y développe.

L'entreprise montpelliéraine Sea Boost a mis trois ans à le construire en concertation avec la Ville d'Agde et l'école de plongée locale. Une fois que la dizaine de récifs artificiels sera mise à l'eau, le but est d'y emmener les groupes de plongeurs pour qu'ils ne nagent plus auprès des récifs naturels qui sont fragiles. Et qu'ils puissent quand même observer les poissons qui s'y seront installés.

Allier biodiversité et cours de plongée

Le récif a été pensé pour que la biodiversité marine s'y développe et que les plongeurs puissent y passer explique Joffrey Capet, ingénieur écoconception et chef de projet chez Sea Boost : "on a essayé de concilier la volonté des plongeurs d'avoir quand même des passages ludiques. Par exemple une grotte, un puits de plongée, certaines cavités qui s'inspirent de certains designs des roches méditerranéennes pour voir apparaître le plus d'espèces locales possible."

Les poissons devraient en prendre possession assez vite assure Renaud Dupuy de la Grandrive : "on peut avoir du pouple, de la seiche. On pense aussi qu'il y aura un peu de langouste. Après, pour qu'ils restent, il faut des espèces qui sont un peu plus spécialisées. Le temps nous le dira." Ce qui va permettre de déplacer la fréquentation des plongeurs d'un milieu naturel fragile vers ce récif artificiel. "Les gens vont pouvoir découvrir la plongée, pratiquer la plongée et effectivement observer la biodiversité marine de près ou de loin, ou simplement prendre plaisir à avoir une sorte de temple sous marin."

Dans le récif il y a des trous avec des roches pour que la biodiversité s'y développe. © Radio France - Morgane Guiomard

Le récif a été pensé pour les plongeurs, il y a des espaces où ils pourront passer. © Radio France - Morgane Guiomard