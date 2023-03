Un recours déposé contre l'arrêté autorisant l'extension de la méga-porcherie Avel Vor

Les associations avaient lancé fin janvier une cagnotte en ligne pour financer leur "combat juridique". Elles passent à l'action. Regroupées dans le collectif "Stoppons l'extension", elles ont déposé ce lundi 13 mars un recours devant le tribunal administratif de Rennes, pour contester l'arrêté du préfet du Finistère, qui a validé début novembre l'extension de la méga-porcherie Avel Vor, sur la commune de Landunvez dans le nord du département.

Contexte environnemental hypersensible

"Cette autorisation souffre de multiples illégalités dont la gravité résulte du contexte environnemental hypersensible", explique Thomas Thellier, juriste du collectif et de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Pour rappel, l'exploitant avait obtenu auprès de la préfecture du Finistère l'autorisation de l'extension de son cheptel en 2016, passant ainsi de 8.965 à 12.090 animaux équivalents, ce qui faisait de cet élevage "l'une des plus grosses porcheries de France", indique le collectif. Cette première autorisation avait déjà fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, qui avait, en première instance et en appel, "sanctionné l'illégalité manifeste de cette autorisation".

Malgré cette décision, le préfet du Finistère "avait permis à l'exploitant de continuer d'exploiter 'en l'état', dans l'attente d'une nouvelle autorisation permettant de régulariser la situation". Ce que Philippe Mahé a fait le 8 novembre 2022. Depuis six ans, le collectif dénonce les conséquences environnementales de cette extension. "Il s'agit d'un territoire dans lequel l'agriculture intensive constitue l'une des principales sources d'activités et de nuisances. Ce surnombre d’animaux d’élevages et de cultures intensives démultiplie la gravité des risques de pollution", poursuit Laurent Le Berre, administrateur d’Eau et Rivières de Bretagne, président de l’Association pour la Protection et Promotion de la Côte de Légende (APPCL).

Surfertilisation des cultures

Le collectif pointe "la surfertilisation des cultures, qui pollue depuis tant d'années les milieux aquatiques, notamment le surplus de nitrates, la pollution bactériologique des eaux, et plus particulièrement des eaux de baignade, déjà fortement impactées par les bactéries fécales d'origine porcine, et la pollution de l'air à l'ammoniac. Alors même que la méga-porcherie affiche un niveau d'émission important, cette extension prend lieu et place à 200 mètres d'une crèche, d'une école, d'un quartier résidentiel... Le tout, dans une zone du territoire finistérien qui affiche les pires statistiques de France concernant le pollution de l'air à l'ammoniac".

Depuis le lancement de la cagnotte en ligne fin janvier, le collectif a récolté 11.900 euros, soit "85 % du montant nécessaire pour continuer notre combat".