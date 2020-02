Un référé au T.A.de Nîmes d’un collectif du village des Taillades dans le Luberon contre une antenne relai

Taillades, France

La mairie face à l’obstruction à l’intérêt général le plus souvent avancé par les tribunaux avait en date du mois de mai dernier pris un arrêté de non opposition. Plusieurs riverains devant cette situation ont formé un collectif et engagé un avocat. L’audience s'est tenue devant le Tribunal Administratif de Nîmes ce mardi à 17H. Même si c'est au nom du principe de précaution et de la propagation des ondes que les riverains s’insurgent, l’avocat a préféré surtout jouer sur un vice de forme dans le dossier d’installation de cette antenne relai de plus de vingt mètres. Le premier argument est généralement rejeté par les juges administratifs en l’absence d’études scientifiques démontrant un risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques et ce malgré qu’aujourd’hui près de 5 % des français sont devenus plus ou moins électro-sensibles.

Le parc Natural Régional du Luberon sollicité par le collectif d'habitants avait prononcé un avis défavorable, c'est son seul pouvoir. L'opérateur Free aurait aussi rejeté plusieurs propositions d'emplacements éloignés des habitations et a trouvé un particulier qui a prêté un morceau de terrain contre loyer.

Reste aussi l'argument esthétique qui a été par le passé plus efficace que celui d'ondes nocives pour la santé comme il y a onze ans a Châteauneuf-du-Pape où le tribunal de Carpentras condamnait SFR a démonter une antenne relai la aussi de plus de vingt mètres de haut au motif précis ‘’d’une présence visuelle négative permanente’'.