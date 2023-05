Un refuge pour chiens à la Celle-sous-Gouzon épinglé par les services vétérinaires

Le 31 janvier 2022, la préfecture de la Creuse avait déjà émis un arrêté de mise en demeure à l'encontre de la propriétaire du Sanctuaire d'Aiseirigh, à La Celle-sous-Gouzon. Le système d'assainissement de ce refuge qui accueille des gros chiens type chiens loups qui ne peuvent plus être placés, était pointé du doigt. Il n'y a pas l'eau courante sur le site, c'est l'eau de pluie récupérée qui servirait à abreuver les animaux et nettoyer les chenils. Sauf qu'en l'absence d'un compteur de prélèvement d'eau, les services vétérinaires du Département n'avaient aucun moyen de contrôler si les chiens étaient correctement abreuvés. Et le dispositif s'avérait hors normes puisque ne "permettant pas de collecter l'ensemble des effluents liquides produits".

Trop de chiens et une absence de mise aux normes

Lors d'une visite de contrôle fin novembre dernier, les services vétérinaires ont constaté que le site n'avait toujours pas l'eau courante, et qu'en plus il hébergeait 180 chiens alors qu'il n'a l'autorisation que pour 100 chiens. La propriétaire avait par ailleurs modifié ses installations, en créant des enclos, sans déclaration ni autorisation préalables. La préfecture prenait alors un deuxième arrêté à l'encontre de la propriétaire du sanctuaire, Julie Nicolas, le 15 février dernier, sommant celle-ci de se mettre en conformité d'ici le 15 août 2023 (*).

"Ce que je voudrais vraiment, c'est que la présidente de l'association travaille avec nous de façon à pouvoir revenir à un nombre raisonnable d'animaux explique Emmanuelle Thill, la directrice départementale de l'emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations de la Creuse. Elle a été victime de son succès. De nombreuses SPA ont souhaité lui confier des animaux depuis l'autre bout de la France. Je pense qu'il est assez aisé de se mettre en relation avec ces SPA de façon à ce qu'elles puissent récupérer les chiens, qu'on puisse ainsi diminuer le nombre d'animaux au sanctuaire et qu'ils soient ainsi hébergés dans des conditions satisfaisantes".

Il n'est pas question d'euthanasier les chiens

"On ne demande à aucun moment de mettre à mort les animaux, poursuit Emmanuelle Thill. On n'a jamais parlé de cela. Simplement que les animaux repartent dans les SPA qui les ont confié. Là, on explose les compteurs et l'association ne peut pas, dans ces conditions, traiter correctement les chiens qu'elle détient".

Des chiens atteints de Brucella canis

En fin d'année dernière, les services vétérinaires ont également constaté que dix-sept chiens du sanctuaire étaient porteurs de la Brucellose canine. "C'est une maladie bactérienne responsable de troubles génitaux précise Jean-Yves Poirier, chef du service vétérinaire à la DSPP de la Creuse, mais aussi de troubles de la reproduction et de troubles ostéo articulaires, avec l'inconvénient que la Brucellose canine ne se soigne quasiment pas. Les chiens restent porteurs à vie. Ils peuvent excrété par les fluides corporels : l'urine, la salive, les déjections, même par voie aéroportée". Une maladie très contagieuse donc qui implique des mesures sanitaires strictes.

Ces chiens peuvent rester dans le sanctuaire, qui a pour objectif de garder les animaux jusqu'à leur mort. A plusieurs conditions détaille Emmanuelle Thill : "la première chose à faire, c'est de respecter les conditions d**'isolement*****.** La personne qui fait les soins doit avoir une tenue vestimentaire spécifique. Notre préoccupation, c'est de ne pas contaminer des êtres humains, d'autres chiens et canidés sauvages (comme les renards). Et à partir du moment où on est sûr du bon isolement de ce lot de 17 chiens contaminés, on a demandé à ce qu'il y ait* deux séries de prise de sang qui soient réalisées sur les autres 2 fois à six semaines d'intervalle, pour vérifier le temps éventuel d'incubation, pour s'assurer que les autres chiens sont bien négatifs".

Sauf que Julie Nicolas ne semble pas vouloir effectuer ces mesures vétérinaires (le coût des analyses seraient pris en charge par l'ANSES). Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons aussi contacté son avocat, sans réponse à ce jour.

(*) sous peine de sanctions administratives et pénales.