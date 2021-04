Un rennais part en expédition pour le Pôle Nord

Il s'apprête à se lancer dans une aventure incroyable. Vincent Grison est un architecte naval rennais, ancien navigateur en solitaire et il s'élancera ce samedi 24 avril à 10 heures depuis la place de la mairie à Rennes pour une expédition qui va le conduire jusqu'au Pôle Nord, territoire directement touché par le réchauffement climatique avec la fonte progressive de la banquise. L'aventure se veut environnementale et éducative : une trentaine de classes rennaises suivront ainsi son périple de 10 000 kilomètres avec zéro émission carbone.

Plus qu'un bateau, une capsule de survie

Vincent Grison travaille depuis deux ans sur le bateau le Breizh Glace qui va l'accompagner tout au long de son périple de trois mois aller retour dont un mois sur la banquise. L'architecte naval l'a conçu au chantier naval des étangs d'Apigné à Rennes. " Il fait 90 kilos et il est fabriqué en matériau composite. Je l'ai dessiné en pensant à une cellule de survie à laquelle on va ajouter des modules " explique Vincent Grison. Ainsi on peut poser le bateau sur une remorque pour le tracter à vélo, ce qui sera le cas pour la première étape jusqu'à Saint-Malo. On y trouve aussi des patins pour qu'il glisse sur la glace mais aussi des rames et des cerfs-volants pour faire du kite surf en mer. L'aventurier dormira également dans le Breizh Glace. "Il y a à l'intérieur un espace similaire à une tente bivouac pour une personne. Grâce au bateau et à son équipement, je serai totalement autonome" précise Vincent Grison.

Le Breizh Glace est équipé de panneaux solaires pour l'eau chaude © Radio France - Fanny Beaurel

30 jours sur la banquise

Vincent Grison, qui partira donc ce samedi matin depuis Rennes, va d'abord rejoindre Saint-Malo à vélo en tractant son bateau. Il transférera alors son Breizh Glace sur un voilier qui l'amènera jusqu'en Islande, non loin du Groënland. "On débarquera alors le petit bateau et je partirai pour me déplacer sur la banquise pendant un mois" explique Vincent Grison. Il devrait atteindre le Pôle Nord dans la première quinzaine de juin. Il fera alors en moyenne zéro degrés sur la banquise. "Rester sur la banquise, c'est être directement soumis à des contraintes météorologiques. C'est la météo qui va faire que je pourrais me déplacer ou pas" commente le rennais qui aura de quoi survivre sur la banquise pendant 30 jours.

Des étudiants de Rennes 2 pour guides

Pour réussir à se déplacer sur la banquise le plus facilement possible, Vincent Grison pourra compter sur deux étudiants de l’antenne rennaise du laboratoire Littoral - Environnement -Télédétection - Géomatique de l'université Rennes 2. Ils ont mis au point un système qui permet de le guider quasiment en temps réel sur la banquise, en lui indiquant les zones de glace et de mer, sachant qu'il sera plus simple et plus rapide pour lui de se déplacer sur l'eau. "Mon travail est de lui trouver les chemins les plus accessibles en lui fournissant des images au jour le jour pour qu'il puisse de déplacer le plus facilement possible à travers la glace" précise Hei-Taina Marais, étudiante, qui accompagnera l'aventurier depuis Rennes.

Vincent Grison espère notamment faire des visioconférences depuis le Pôle nord avec la trentaine de classes rennaises qui suivent son projet. Vous pouvez aussi suivre l'aventure grâce sur la page Facebook Expédition Rennes-Pôle Nord.