Un repos bien mérité pour des pompiers berrichons de retour de Gironde

Des feux dantesques qui ont particulièrement marqué ces pompiers berrichons pas du tout habitués à affronter de tels fléaux, puisque heureusement pour le moment ces énormes feux ne se produisent pas encore en Berry. Le plus impressionnant pour l'adjudant Michaël Dumont des sapeurs-pompiers de Saint-Amand-Montrond, ce furent ces murs de feu gigantesques : " C'est des pins qui font une trentaine de mètres. Quand les murs de flammes arrivent, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est pas la même chose qu'en Berry ou même dans le sud-est où on va parfois en renfort. Egalement, les sauts de flammes, avec les épines et les pommes de pins qui sautent à plusieurs centaines de mètres. Vous vous retournez et vous avez le feu derrière vous ! " Un danger omniprésent : " La sécurité des hommes, c'est mon obsession " explique le capitaine Patrick Martinet, de St-Florent sur Cher, chef de groupe. " Quand on intervient dans des conditions compliquées, je ne pense qu'à cela. Il ne faut pas qu'on y laisse quelqu'un. Sur ces trois jours, on aura affronté tous les types de feux. "

Les pompiers du Cher accueillis à leur retour de Gironde par le colonel Bruneau, leur responsable départemental © Radio France - Michel Benoit

Ces pompiers berrichons ont notamment participé au sauvetage du village du Pilat, grâce à l'allumage d'un contre-feu tactique. Une fierté pour l'adjudant Michaël Dumont : " Le responsable des feux tactiques est venu nous voir. Il nous a vraiment remerciés parce que c'est vraiment un mur de flammes qui arrive sur vous et on n'a pas bougé. On a géré ce mur de flammes. Le but, c'est qu'il remonte vers le front de flammes pour le bloquer. Ce responsable nous disait que parfois, des gens, avec le stress, partaient, mais nous on n'a pas bougé. On jouait gros car si les flammes passaient, c'était foutu pour le pilat." Des hommes revenus encore plus aguerris. C'est ce que retient le colonel Michaël Bruneau, commandant des sapeurs-pompiers du Cher : " Je suis très fier d'eux. Ils ont affronté des feux qu'on ne connait pas encore en Berry, mais ils pourraient arriver avec le réchauffement climatique dans quelques années. Mes hommes ont gagné en expérience et ils pourront la partager avec leurs équipes." Neuf pompiers du Cher viennent également de rentrer de la Sarthe où ils ont épaulé durant vingt-quatre heures leurs collègues aux prises à des feux importants également.