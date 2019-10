Un réseau régional en Paca pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Un réseau régional vient de voir le jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour réduire le gaspillage. Producteurs, restaurateurs, industriels et citoyens... Tout le monde peut en faire partie. Il suffit de trouver une idée innovante contre le gaspillage, qui pourra ensuite être soutenue par la région.

Marseille, France

10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année en France. Pour tenter d'endiguer ce fléau environnemental, un réseau régional a été lancé ce mercredi par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec l'ADEME (l'Agence Environnement et Maîtrise Energie) et la DRAFF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt). L'idée : permettre à l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire - producteurs, restaurateurs, industriels, citoyens - de mettre en place des projets locaux pour lutter contre le gaspillage.

Un Français produit 25 kg de déchets alimentaires par an

Avant le lancement du réseau, un premier appel à projets a été lancé. Depuis 2014, 22 initiatives ont ainsi vu le jour dans la région. Récupérer des "légumes moches" pour en faire de la soupe commercialisable, mettre en relation producteurs et associations caritatives pour donner les invendus... Les idées sont diverses.

A Marseille par exemple, le centre social CCO Bernard Du Bois a créé un jardin potager à la disposition des habitants du quartier et des enfants inscrits au centre. "Au lieu d'acheter des goûters, les enfants mangent les produits du jardin, qu'ils cuisinent eux-mêmes. C'est une manière de les sensibiliser dès le plus jeune âge", explique Marie, en charge du jardin.

Un nouvel appel à projet sera mis en ligne sur le site de la région prochainement pour faire émerger de nouvelles idées. Les projets retenus pourront être soutenus financièrement par ce réseau régional. L'objectif : réduire de 600 000 tonnes la production de déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur.