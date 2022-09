Un revêtement expérimental, sans pétrole, expérimenté au nord de Toulouse

C'est peut-être le bitume du futur ! Un nouveau revêtement, plus écologique est expérimenté à Merville, sur une partie de la route départementale qui relie Montaigut-sur-Save à Grenade, au nord de Toulouse. Un peu plus cher que le bitume classique, il devra faire ses preuves pendant deux ans.

Nous n'y pensons pas forcément, mais la transition écologique peut aussi passer par la composition de nos routes. La société Eiffage propose un nouveau revêtement, plus écologique. Il a été appliqué à la fin du mois d'août sur un peu plus d'un kilomètre de route départementale entre Montaigut-sur-Save et Grenade.

À première vue, pas de différence avec le goudron classique : l'aspect est identique, mais quand les engins l'appliquent, il n'y a pas d'odeur désagréable, grâce aux composés. Le liant végétal remplace totalement le pétrole, comme l'explique Julien Rodrigues, le directeur Midi-Pyrénées d'Eiffage : "L'avantage c'est de présenter un bilan carbone neutre, grâce à ce liant végétal qui a un bilan carbone négatif."

Le chantier de deux jours a permis de revêtir un peu plus d'un kilomètre de route © Radio France - Shannon Marini

Ce revêtement demande aussi moins de dépense en énergie et est composé pour moitié de matières recyclées. Le département de la Haute-Garonne n'a pas hésité à investir, même si ça coûte plus cher, comme le confirme Jean-Michel Fabre, le chargé de la transition écologique. "5 à 10% de plus, dit-il, mais il faut absolument le faire ! Et puis si on arrive à le développer, le prix sera stabiliser."

Pour l'instant, le revêtement expérimental n'a été appliqué que sur 1,6 kilomètre. Il faudra faire un suivi sur deux ans pour savoir s'il tient aussi longtemps que le bitume classique.