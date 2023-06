"Un risque minime" sur la qualité de l'air après l'arrivée en Gironde des fumées des incendies du Canada

Les épaisses couches de fumée laiteuse que vous avez pu apercevoir dans le ciel ont traversé l'Atlantique. Aujourd'hui, plus de 460 feux sont encore actifs au Canada, dont plus de la moitié qui serait hors de contrôle. Les effets de ces incendies commencent à toucher la France. Depuis mardi, les premiers panaches de fumée sont arrivés au-dessus de nos têtes en Gironde. L'observatoire de la qualité de l'air ATMO rassure, en précisant que pour le moment, il n'y a pas de réel risque pour la santé. L'air reste néanmoins "dégradé" selon l'observatoire .

"L'impact est très minime"

Pour le moment, les couches de fumée s'élèvent dans le ciel à 3 000 mètres d'altitude. Signe que la situation ne présente pas de danger particulier sur la qualité de l'air et des effets sur la santé, explique Julie Gault, chargée de communication à ATMO, l'observatoire de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine : "On a ressenti une très légère hausse des particules grossières, de l'ordre de 5 microgrammes par mètre cube, ce qui est donc très léger".

On est encore très loin de ce que l'observatoire appelle "le premier seuil réglementaire", un statut impliquant la mise en place de mesures sanitaires : "Là, l'impact est très minime sur la qualité de l'air. La situation devrait être similaire demain, le nuage continue d'avancer, donc cela pourrait toucher davantage l'ensemble de la région" explique-t-elle.

"Tant que les feux ne seront pas maîtrisés, nous aurons de la fumée ici"

Selon Météo France, une perturbation devrait arriver demain soir. Que ce soit du vent ou de la pluie, elle permettrait de réduire la présence de ces panaches de fumée : "Le vent pourrait disperser davantage la fumée et l'envoyer plus haut en altitude, et la pluie pourrait permettre de faire tomber au sol les particules" détaille Julie Gault.

Néanmoins, même si une accalmie pourrait apaiser le ciel en cette fin de semaine, elle précise que "tant que les feux ne seront pas maîtrisés, nous aurons de la fumée ici".