Le gouvernement a réuni cette semaine le Comité national de l'eau pour anticiper les risques de sécheresse estivale. Le ministère de la Transition écologique dévoile aujourd'hui une carte des départements les plus exposés. La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont en vigilance orange.

Un "risque probable" de sécheresse cet été en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

A l'été 2019, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges étaient déjà durement frappés par la sécheresse, comme ici dans les champs de Bouxurulles

Selon une carte dévoilée en fin de semaine par le ministère de la Transition écologique, une vaste moitié de la France est exposée aux risques de sécheresse pour l'été qui s'annonce. Selon les territoires, ce risque est plus ou moins élevé. La Meurthe-et-Moselle et les Vosges, déjà durement touchées en 2019, se retrouvent en zone orange (le troisième et avant-dernier niveau d'alerte), soit un "risque probable" de sécheresse estivale.

Tout le Grand Est est concerné

Pour établir cette carte, les autorités ont pris en compte différents paramètres : le débit des rivières, la recharge des nappes phréatiques, l'humidité des sols, la quantité de pluies tombées ainsi que les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines. Ainsi, des zones à risques ont été publiées : le Grand Est est particulièrement concerné.

La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont en orange sur la carte : le risque de sécheresse y est "probable". - Site du ministère de la Transition écologique

Dans le détail : le Haut-Rhin est le seul département de notre grande région en rouge, soit un "risque très probable". Suivent en orange : le Bas-Rhin, les quatre départements de Champagne-Ardennes ainsi que les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. La Meuse et la Moselle sont en jaune.

Afin d’anticiper une éventuelle sécheresse, les préfets concernés sont priés de se préparer. "Une instruction technique va ainsi demander prochainement aux préfets de prendre de nouvelles dispositions pour anticiper davantage et améliorer la gestion de crise," écrit-on sur le site du ministère.

Anticiper une nouvelle sécheresse

Concrètement, il est demandé aux autorités locales de "mieux harmoniser les mesures de restrictions d'eau" et de "renforcer l'utilisation des données disponibles sur la ressource en eau." Selon le gouvernement, l'objectif est de "limiter les risques de sur-crise en période Covid."

Par ailleurs, pour éviter tout risque de rupture d'approvisionnement, le ministère de la Transition écologique réclame que les impacts du changement climatique soient pris en compte dans le volet "eau potable" des plans ORSEC (plans d'urgences de gestion de crises, sous l'autorité du préfet).

Si des collectivités territoriales ont besoin de faire des travaux sur leurs réseaux d'eau, le préfet doit également les soutenir en mobilisant l'ensemble des moyens mis à sa disposition (techniques et financiers).

Notez qu'un service numérique d'information sur les restrictions d'usage de l'eau doit être mis en place pour "mieux faire connaître (...) au grand public la situation de déficit et les mesures à respecter".

Un nouvel été difficile pour le Sud Lorraine ?

L'été dernier, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle avaient été durement touchées. Les préfectures avaient d'ailleurs placé les deux départements en alerte sécheresse de niveau deux (sur trois).

Des mesures de restrictions d'eau avaient été appliquées dans l'ensemble du territoire sud-lorrain. Elles concernaient notamment les entreprises et les activités agricoles. Des contrôles avaient été renforcés pour éviter le gaspillage et sanctionner les prélèvements dans les cours d'eau.

