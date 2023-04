Un risque "très fort" de sécheresse sur une bonne partie de l'Indre et du Cher

L'été promet d'être très sec en Berry et quasiment partout en France. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a publié ce jeudi l'état des nappes phréatiques et les prévisions de la sécheresse pour les prochains mois. Les conclusions font craindre une saison estivale particulièrement difficile.

Des nappes phréatiques à un niveau déjà trop bas

Un premier point est fait sur le niveau des nappes phréatiques. Les pluies du mois de mars ont permis de les recharger en partie. Mais la situation est loin d'être satisfaisante. Dans l'Indre et dans le Cher, le BRGM constate que les niveaux sont inférieurs à la normale pour la saison, comme dans 75% de la France. Et la reprise de la végétation empêche désormais les précipitations d'avoir la même efficacité.

Dans une autre carte, le BRGM indique ses prévisions pour l'été. Le risque de sécheresse est considéré comme très fort dans le nord du département du Cher et sur toute la partie Ouest de l'Indre. Partout ailleurs en Berry, le risque est fort.