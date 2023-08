Un rorqual observé au large des Glénan ?

C'est une partie de pêche que Yann et ses deux amis ne sont pas prêts d'oublier. Alors qu'ils rentraient bredouilles d'une pêche au thon, une drôle de bête est passé à quelques mètres de leur bateau. "J'étais à l'avant du bateau, je regardais vers l'arrière et je l'ai vu surgir. J'ai dit aux collègues 'mais il y a une baleine derrière'. Mais ils ne me croyaient pas. On s'est arrêté, on a tourné autour et on l'a retrouvé. Si je ne regardais pas là à ce moment, on l'aurait jamais vu" explique Yann.

ⓘ Publicité

Une espèce impressionnante

Immédiatement, Yann essaye de filmer la scène. Mais la bête ne sortait que très rarement. La seule vidéo, d'une durée de trois secondes, laisse apparaître l'arrière du cétacé. "Ca semble être un rorqual commun au vu de l'arrière de l'animal. Mais on n'a pas vu l'avant... C'était très impressionnant et très intéressant"

Il faut dire que la taille de cette espèce est colossale. "Le rorqual commun est la deuxième plus grande espèce présente sur la Terre. Donc ça doit être vraiment un spectacle très marquant" affirme Sylvain Reyt, gérant de Faune Océan. Leur présence peut être due à une forte concentration de nourriture

Si rien ne permet de prouver qu'il s'agit d'un rorqual commun, la présence d'espèces de la même famille est assez fréquente. "Dans les eaux du sud de la Bretagne, il y a une espèce qui est peu commune mais assez régulière, qui est le petit rorqual, qui peut mesurer jusqu'à huit, neuf ou dix mètres."

Des dauphins également présents en nombre

Durant sa partie de pêche, Yann eu aussi la chance de croiser un grand nombre de dauphins. "On en avait à peu près une centaine autour de nous. C'est la première fois que j'en vois autant. C'est un moment magique et privilégié."

La présence de ce mammifères n'étonne pas Sylvain Reyt. Avec Faune Océan, il organise des sorties en mer naturaliste afin de les observer. "On a pu en voir sur chacune de nos sorties. Ils sont vraiment très réguliers dans ces zones là*."*

Et cela dure depuis plusieurs années. "Ce qui explique la présence des dauphins, c'est qu'il y a des habitats qui leurs sont favorables, avec notamment la présence de nourriture comme des petits bancs de poissons." S'il préconise de ne pas trop les toucher, ce sont souvent les dauphins eux-mêmes qui s'approchent du bateau.

Le spectacle est souvent au rendez-vous et fait le bonheur de tout le monde. "Je pense que tous les participants à nos sorties redeviennent un petit peu enfants quand ils observent les dauphins."